https://sputnik-georgia.ru/20221129/glava-minyusta-gruzii-nazval-amoralnymi-obvineniya-v-otravlenii-saakashvili-272567874.html

Глава Минюста Грузии назвал аморальными обвинения в отравлении Саакашвили

Глава Минюста Грузии назвал аморальными обвинения в отравлении Саакашвили

Саакашвили обеспечивается только тем питанием, которое предоставляют доверенные им лица, заявил министр 29.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-29T21:18+0400

2022-11-29T21:18+0400

2022-11-29T21:28+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Заявления по поводу возможного отравления экс-президента Грузии Михаил Саакашвили являются аморальными и частью клеветнической кампании, заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе.Руководитель центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани утверждает, что токсикологическая экспертиза волос выявила тяжелые металлы в организме Саакашвили, которые могут стать причиной ухудшения состояния здоровья экс-президента. Сам Саакашвили назвал заявления о его возможном отравлении спекуляциями.Что касается питания, то, по словам главы Минюста, Саакашвили обеспечивается только тем питанием, которое предоставляют доверенные им лица – это члены семьи, а также другие лица, на которых экс-президент заявил согласие."Соответственно, когда кто-то смеет и говорит либо о питании, либо о медикаментах, пусть соизволит и сделает соответствующие выводы о том, о ком вообще говорит", - отметил Брегадзе.На вопрос по поводу того, что ухудшение состояния здоровья Саакашвили, возможно, вызвано частым употреблением электросигарет, Брегадзе ответил, что ему, как человеку, который не является врачом, будет трудно ответить."Однако могу подтвердить, что он действительно курит электронные сигареты", - заявил Брегадзе.К лечению Саакашвили могут подключиться иностранные врачи – Минюст Грузии >>Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней. С 12 мая экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди".На прошлой неделе адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой о встрече. Защитник интересов настаивает на необходимости отсрочки наказания для Саакашвили по состоянию здоровья.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Мэр Тбилиси: президент Грузии не помилует Саакашвили из принципа >>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, тбилисский городской суд