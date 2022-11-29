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Посольство ЕС в Грузии довольно решением "Грузинской мечты"
Посольство ЕС в Грузии довольно решением "Грузинской мечты"
Важно консультироваться с создателями международных стандартов, считают в ЕС 29.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-29T12:48+0400
2022-11-29T12:48+0400
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грузия
новости
бидзина иванишвили
мамука мдинарадзе
украина
венецианская комиссия
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Представительство Евросоюза в Грузии назвало позитивным шагом решение законодательного органа страны отправить законопроект "О деолигархизации" на рассмотрение Венецианской комиссии.Накануне исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе заявил, что законопроект не будет рассмотрен в третьем, окончательном чтении до тех пор, пока не будет заключения Венецианской комиссии. Он также призвал Венецианскую комиссии ускорить процесс и вовремя дать правовую оценку законопроекта.Парламент Грузии направил запрос в Венецианскую комиссию после того, как сначала еврокомиссар Оливер Вахрей, а после представительство ЕС в Грузии рекомендовали проверку комиссией грузинского законопроекта "О деолигархизации", принятого в двух чтениях.Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Грузинский закон "О деолигархизации" проверит Венецианская комиссия? Ответ депутата&gt;&gt;Оппозиция не стала голосовать за инициированный правящей партией проект закона, заявив, что украинский закон хорош тем, что адаптирован к реалиям именно Украины, а Грузии нужен закон, который будет учитывать грузинские реалии. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" уже представила в парламент свою версию закона.Представители "Грузинской мечты" объясняют протест оппозиции тем, что в случае утверждения законопроекта под его действие попадает не основатель партии Бидзина Иванишвили, который ушел из политики в январе 2021 года, а некоторые оппозиционеры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, мамука мдинарадзе, украина, венецианская комиссия, грузинская мечта
политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, мамука мдинарадзе, украина, венецианская комиссия, грузинская мечта

Посольство ЕС в Грузии довольно решением "Грузинской мечты"

12:48 29.11.2022
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2022
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Важно консультироваться с создателями международных стандартов, считают в ЕС
ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Представительство Евросоюза в Грузии назвало позитивным шагом решение законодательного органа страны отправить законопроект "О деолигархизации" на рассмотрение Венецианской комиссии.
Накануне исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе заявил, что законопроект не будет рассмотрен в третьем, окончательном чтении до тех пор, пока не будет заключения Венецианской комиссии. Он также призвал Венецианскую комиссии ускорить процесс и вовремя дать правовую оценку законопроекта.

"Приветствуем заявление парламента Грузии о направлении законопроекта "О деолигархизации" на рассмотрение Венецианской комиссии, что является позитивным шагом. Важно консультироваться с создателями международных стандартов и выполнять их рекомендациям", – говорится в комментарии посольства ЕС в Грузии.

Парламент Грузии направил запрос в Венецианскую комиссию после того, как сначала еврокомиссар Оливер Вахрей, а после представительство ЕС в Грузии рекомендовали проверку комиссией грузинского законопроекта "О деолигархизации", принятого в двух чтениях.
Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Грузинский закон "О деолигархизации" проверит Венецианская комиссия? Ответ депутата>>
Оппозиция не стала голосовать за инициированный правящей партией проект закона, заявив, что украинский закон хорош тем, что адаптирован к реалиям именно Украины, а Грузии нужен закон, который будет учитывать грузинские реалии. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" уже представила в парламент свою версию закона.
Представители "Грузинской мечты" объясняют протест оппозиции тем, что в случае утверждения законопроекта под его действие попадает не основатель партии Бидзина Иванишвили, который ушел из политики в январе 2021 года, а некоторые оппозиционеры.
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