https://sputnik-georgia.ru/20221129/posolstvo-es-v-gruzii-dovolno-resheniem-gruzinskoy-mechty-272550389.html

Посольство ЕС в Грузии довольно решением "Грузинской мечты"

Посольство ЕС в Грузии довольно решением "Грузинской мечты"

Важно консультироваться с создателями международных стандартов, считают в ЕС 29.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-29T12:48+0400

2022-11-29T12:48+0400

2022-11-29T12:48+0400

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бидзина иванишвили

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венецианская комиссия

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Представительство Евросоюза в Грузии назвало позитивным шагом решение законодательного органа страны отправить законопроект "О деолигархизации" на рассмотрение Венецианской комиссии.Накануне исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе заявил, что законопроект не будет рассмотрен в третьем, окончательном чтении до тех пор, пока не будет заключения Венецианской комиссии. Он также призвал Венецианскую комиссии ускорить процесс и вовремя дать правовую оценку законопроекта.Парламент Грузии направил запрос в Венецианскую комиссию после того, как сначала еврокомиссар Оливер Вахрей, а после представительство ЕС в Грузии рекомендовали проверку комиссией грузинского законопроекта "О деолигархизации", принятого в двух чтениях.Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Грузинский закон "О деолигархизации" проверит Венецианская комиссия? Ответ депутата>>Оппозиция не стала голосовать за инициированный правящей партией проект закона, заявив, что украинский закон хорош тем, что адаптирован к реалиям именно Украины, а Грузии нужен закон, который будет учитывать грузинские реалии. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" уже представила в парламент свою версию закона.Представители "Грузинской мечты" объясняют протест оппозиции тем, что в случае утверждения законопроекта под его действие попадает не основатель партии Бидзина Иванишвили, который ушел из политики в январе 2021 года, а некоторые оппозиционеры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, мамука мдинарадзе, украина, венецианская комиссия, грузинская мечта