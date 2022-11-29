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Пять авторитетнейших мировых СМИ требуют от США снять обвинения с Ассанжа
Пять авторитетнейших мировых СМИ требуют от США снять обвинения с Ассанжа
Выдвинутые против Ассанжа обвинения создают "опасный прецедент" по отношению к свободе печати, говорится в заявлении СМИ 29.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-29T19:14+0400
2022-11-29T19:14+0400
2022-11-29T19:14+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. СМИ, которые участвовали в публикации материалов основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, совместно обратились к правительству США с призывом снять с него обвинения.Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах, там 50-летний австралиец был обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.Редакторы и владельцы медиа-организаций, первыми опубликовавших те разоблачения, собрались, чтобы публично выступить против планов по обвинению Ассанжа в соответствии с законом, созданным для наказания шпионов во время первой мировой войны.В изданиях считают, что выдвинутые против Ассанжа обвинения создают "опасный прецедент" по отношению к свободе печати.На решение об экстрадиции Ассанжа в США подана апелляция >>Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей.В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Кроме того, Ассанж вел программу на телеканале RT, премьера телепроекта под названием "Мир завтра" (The World Tomorrow) на телеканале Russia Today состоялась 17 апреля 2012 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, джулиан ассанж, сша, wikileaks
в мире, новости, политика, джулиан ассанж, сша, wikileaks
Пять авторитетнейших мировых СМИ требуют от США снять обвинения с Ассанжа
Выдвинутые против Ассанжа обвинения создают "опасный прецедент" по отношению к свободе печати, говорится в заявлении СМИ
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. СМИ, которые участвовали в публикации материалов основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, совместно обратились к правительству США с призывом снять с него обвинения.
Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах, там 50-летний австралиец был обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.
"Двенадцать лет назад в этот день Guardian, New York Times, Monde, Spiegel и Pais объединились, чтобы опубликовать выдержки из 250 тысяч документов, полученных Ассанжем", - пишет Guardian, публикуя также текст письма Вашингтону.
Редакторы и владельцы медиа-организаций, первыми опубликовавших те разоблачения, собрались, чтобы публично выступить против планов по обвинению Ассанжа в соответствии с законом, созданным для наказания шпионов во время первой мировой войны.
В изданиях считают, что выдвинутые против Ассанжа обвинения создают "опасный прецедент" по отношению к свободе печати.
Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей.
В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Кроме того, Ассанж вел программу на телеканале RT, премьера телепроекта под названием "Мир завтра" (The World Tomorrow) на телеканале Russia Today состоялась 17 апреля 2012 года.