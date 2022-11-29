https://sputnik-georgia.ru/20221129/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-272540634.html

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 29.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-29T07:01+0400

2022-11-29T07:01+0400

2022-11-29T07:01+0400

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грузинская железная дорога

еврооблигации

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 1,13% и составила 88,67 доллара с доходностью 6,52%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,04%, торги закрылись с доходностью 5,26% по цене 100,5 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 94,79 пункта с доходностью 10,58%, за неделю цена выросла на 0,53%.Ценные бумаги нового вида будут выпускаться в Грузии >>Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,52% и составила 80,37 пункта, доходность составила 8,51%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась 0,2% и составила 25,4 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 528 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 24,6 - 25,9 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 0,13% и составила 7,44 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 193 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 7,4-7,68 фунта.Цена на акции TBC Bank за неделю не изменилась и составила 21,8 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 497 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 19,66 - 22,7 фунта за акцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации