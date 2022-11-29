https://sputnik-georgia.ru/20221129/v-tsentre-tbilisi-menyaetsya-skhema-dvizheniya-transporta-272539249.html

В центре Тбилиси меняется схема движения транспорта

В центре Тбилиси меняется схема движения транспорта

Как ранее заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, территория у Филармонии будет полностью обновлена и восстановлена 29.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-29T00:16+0400

2022-11-29T00:16+0400

2022-11-29T00:46+0400

грузия

новости

общество

каха каладзе

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Схема движения автотранспорта на участке дороги по улице Мераба Костава, от Тбилисского государственного концертного зала (Филармония) до пересечения улицы Човелидзе будет временно изменена, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.Изменения в схеме движения связаны с запланированными работами на данном участке дороги. Они будут действовать с 00:00 часов 29 ноября по 5 декабря.По информации мэрии, транспортные средства, движущиеся с проспекта Руставели, смогут двигаться с улиц Киачели и Ахвледиани в направлении улиц Мераба Костава и Площадь Героев, через улицу Николадзе.В центре Тбилиси изменится схема движения автотранспорта >>Кроме того, транспортные средства, движущиеся с проспекта Руставели, по улице Костава, поворачивая налево, будут двигаться только в направлении улицы Човелидзе.Что касается транспортных средств, движущихся с проспекта Меликишвили, то в этом случае направление останется без изменений и водители будут двигаться в направлении проспекта Руставели, а также, повернув налево, в направлении улицы Костава и Площадь Героев.Также меняется схема передвижения и для части общественного транспорта.Когда откроется проспект Меликишвили в центре Тбилиси? >>Как ранее заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, территория у Филармонии будет полностью обновлена и восстановлена.По его словам, филармония является визитной карточкой столицы, однако, сейчас территория перед зданием оставляет желать лучшего – возле статуи Музы повреждены каменные плиты, а и из-за отсутствия гидроизоляции вода попадает в подвал здания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, каха каладзе, мэрия тбилиси