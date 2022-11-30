https://sputnik-georgia.ru/20221130/antipiar-turetskikh-lekarstv-v-gruzii-izuchayut-deyatelnost-seti-aptek-psp-272587159.html

Антипиар турецких лекарств? В Грузии изучают деятельность сети аптек PSP

Антипиар турецких лекарств? В Грузии изучают деятельность сети аптек PSP

В самой PSP опровергли упреки премьер-министра в связи с антипиаром турецких лекарств 30.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-30T13:25+0400

2022-11-30T13:25+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Агентство медицинской и фармацевтической деятельности Грузии начало изучение деятельности аптечной сети PSP на основе обращения граждан. Премьер Ираклий Гарибашвили на днях упрекнул PSP за то, что она вводит покупателей в заблуждение. По его словам, распространилась информация о том, что когда покупатели заходят в эту аптечную сеть и хотят купить определенный медикамент, их спрашивают, какой именно им нужен – дорогой и качественный или турецкий и некачественный.Руководительница агентства Лиана Чумбуридзе заявила, что в течение последнего месяца жалобы с таким содержанием участились, передает телекомпания "Имеди".В самой PSP опровергли упреки премьер-министра в связи с антипиаром турецких лекарств, заявив, что ему предоставили непроверенную информацию.В PSP отметили, что для них интерес потребителя стоит на первом месте, поэтому фармацевты компании всегда обслуживают клиента по рецепту врача."Информация не проверена" - аптечная сеть Грузии ответила премьеру>>По инициативе правительства Грузии, с марта 2022 года открылся турецкий фармрынок. Данное новшество сократило цены на лекарства в Грузии на 60-80%. В результате, каждый год граждане страны смогут сэкономить около 200 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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