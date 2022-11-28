https://sputnik-georgia.ru/20221128/informatsiya-ne-proverena---aptechnaya-set-gruzii-otvetila-premeru-272531188.html

"Информация не проверена" - аптечная сеть Грузии ответила премьеру

"Информация не проверена" - аптечная сеть Грузии ответила премьеру

Премьер-министру была предоставлена ​​непроверенная информация, говорится в заявлении компании 28.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-28T21:46+0400

2022-11-28T21:46+0400

2022-11-28T21:46+0400

грузия

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ираклий гарибашвили

здравоохранение в грузии

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Одна из крупнейших аптечных сетей Грузии PSP опровергла упреки в свой адрес премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили в связи с антипиаром турецких лекарств.Премьер упрекнул PSP за то, что она вводит в заблуждение покупателей. По его словам, распространилась информация о том, что, когда покупатели заходят в эту аптечную сеть и хотят купить определенный медикамент, их спрашивают, какой именно им нужен – дорогой и качественный или турецкий и некачественный.В PSP отметили, что для них интерес потребителя стоит на первом месте, поэтому фармацевты компании всегда обслуживают клиента по рецепту врача."Премьер-министр сказал, что информация должна быть проверена. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время, и общественность будет проинформирована", - отмечено в заявлении.По инициативе правительства Грузии, с марта 2022 года открылся турецкий фармрынок. Данное новшество сократило цены на лекарства в Грузии на 60-80%. В результате, каждый год граждане страны смогут сэкономить около 200 миллионов лари.Гарибашвили упрекнул аптечную сеть за введение покупателей в заблуждение >>Аптеки обязаны в онлайн-режиме предоставлять информацию. У Минздрава будет доступ к их базам и ведомство будет знать, по каким ценам они продают медикаменты.В ноябре 2021 года Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.Референтные цена на лекарства в Грузии буду введены с 2023 года.Законопроект о регулировании цен на медикаменты поступил в парламент >>Изменение входит в законопроект Грузии "О лекарстве и фармацевтической деятельности". В рамках новшества, государство установит тот максимальный предел, выше которого нельзя будет продавать медикаменты.Главная цель реформы – повысить доступ к медикаментам, установить справедливые цены и обеспечить прозрачность фармрынка. По предварительным расчетам, в результате новшества цены на лекарства сократятся на 40%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, здравоохранение в грузии