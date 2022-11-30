https://sputnik-georgia.ru/20221130/standartnye-pachki-sigaret-voz-prizyvaet-gruziyu-ne-perenosit-vvedenie-zakona-272586744.html
Стандартные пачки сигарет: ВОЗ призывает Грузию не переносить введение закона
Стандартные пачки сигарет: ВОЗ призывает Грузию не переносить введение закона
ВОЗ считает, что для общественного здравоохранения Грузии важно, чтобы правила потребления табака в стране были задействованы по плану 30.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-30T12:18+0400
2022-11-30T12:18+0400
2022-11-30T13:09+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Грузии призывает парламент страны не переносить вступление в силу закона о стандартных пачках сигарет до 2024 года, говорится в заявлении организации.Парламент Грузии утвердил в первом чтении перенос срока вступления в силу выпуска стандартных пачек сигарет до 2024 года. Авторы поясняют , что перенос даты дает возможность компаниям адаптировать свое производство к новым реалиям без радикальных потерь,ВОЗ призывает ввести закон с 1 января 2023 года. В организации считают, что для общественного здравоохранения Грузии важно, чтобы правила потребления табака в стране были задействованы по плану.В заявлении отмечено, что в 2017 году парламент Грузии принял сильное законодательство, направленное на контроль потребления табака. Позднее оно было признано международными экспертами отрасли как образцовое правило.В ВОЗ также подчеркнули, что спустя два года после введения этого закона и внедрения других успешных противотабачных правил, исследования показали значительные результаты.Антитабачный альянс против переноса срока выпуска новых пачек сигарет в Грузии>>Законодательство о стандартных пачках сигарет является одним из самых мощных правил, с помощью которого табачные продукты теряют свою привлекательность, отмечают в ВОЗ."Мы надеемся, что и на этот раз парламент Грузии не поддержит перенос закона о стандартных пачках, и обеспечит его задействование с начала 2023 года, что будет содействовать защите здоровья сегодняшнего и будущего поколений Грузии", – отмечено в заявлении.Новые нормы, регулирующие продажу или размещение стандартизированной упаковки табачных изделий в Грузии, вступят в силу с 31 декабря 2022 года.Парламент Грузии перенес введение новых антитабачных правил до 2024 года>>Ранее в комитете по отраслевой экономике и экономической политике парламента Грузии заявили, что осуществление новшества и перенос даты дает возможность компаниям адаптировать свое производство с существующей реальностью без радикальных потерь, также избежать незаконной торговли, появления увеличенной контрабандной продукции на рынке, снижения продаж легальной продукции и дополнительного дефицита на бюджетные доходы.Что такое стандарт для пачекСогласно новым стандартам, сигареты на прилавках будут продаваться в пачках, на которых будет название бренда на государственном языке, адрес и телефон производителя, а также страна производства.При этом название бренда не должно превышать шрифт 14, а данные производителя – шрифт 10. Все название должно помещаться на одной строке и будет расположено только в двух местах на всей пачке.Также на пачке будет указание числа сигарет и характеристика "с фильтром" или "без фильтра" на государственном языке.Вопреки мнению Минздрава: парламент Грузии за перенос антитабачных правил>>Все пачки будут картонными или бумажными темного цвета, ровными без декоративных элементов, фольга внутри пачек будет серебряного цвета, без знаков и не может быть использована как контейнер для сигарет.Сами пачки будут не ниже 64 миллиметров высотой, 40 миллиметров шириной и глубиной не менее 10 миллиметров. В каждой пачке должно быть 20 сигарет.Сигареты будут полностью белыми, без всяческих знаков. При этом на сигаретных пачках больше не будет никаких логотипов, кроме предупреждения о вреде курения.Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года и продолжает ужесточаться по сей день.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии, здравоохранение, курение, запрет курения, борьба с курением
грузия, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии, здравоохранение, курение, запрет курения, борьба с курением
Стандартные пачки сигарет: ВОЗ призывает Грузию не переносить введение закона
12:18 30.11.2022 (обновлено: 13:09 30.11.2022)
ВОЗ считает, что для общественного здравоохранения Грузии важно, чтобы правила потребления табака в стране были задействованы по плану
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Грузии призывает парламент страны не переносить вступление в силу закона о стандартных пачках сигарет до 2024 года, говорится в заявлении организации.
Парламент Грузии утвердил в первом чтении перенос срока вступления в силу выпуска стандартных пачек сигарет до 2024 года. Авторы поясняют , что перенос даты дает возможность компаниям адаптировать свое производство к новым реалиям без радикальных потерь,
ВОЗ призывает ввести закон с 1 января 2023 года. В организации считают, что для общественного здравоохранения Грузии важно, чтобы правила потребления табака в стране были задействованы по плану.
"Это законодательство должно было войти в силу в 2018 году, однако было перенесено до конца этого года. На данный момент в парламент Грузии представлена законодательная инициатива о ее повторном перенесении. Призываем парламент Грузии не поддержать эту инициативу", – говорится в заявлении ВОЗ.
В заявлении отмечено, что в 2017 году парламент Грузии принял сильное законодательство, направленное на контроль потребления табака. Позднее оно было признано международными экспертами отрасли как образцовое правило.
В ВОЗ также подчеркнули, что спустя два года после введения этого закона и внедрения других успешных противотабачных правил, исследования показали значительные результаты.
Законодательство о стандартных пачках сигарет является одним из самых мощных правил, с помощью которого табачные продукты теряют свою привлекательность, отмечают в ВОЗ.
"Мы надеемся, что и на этот раз парламент Грузии не поддержит перенос закона о стандартных пачках, и обеспечит его задействование с начала 2023 года, что будет содействовать защите здоровья сегодняшнего и будущего поколений Грузии", – отмечено в заявлении.
Новые нормы, регулирующие продажу или размещение стандартизированной упаковки табачных изделий в Грузии, вступят в силу с 31 декабря 2022 года.
Ранее в комитете по отраслевой экономике и экономической политике парламента Грузии заявили, что осуществление новшества и перенос даты дает возможность компаниям адаптировать свое производство с существующей реальностью без радикальных потерь, также избежать незаконной торговли, появления увеличенной контрабандной продукции на рынке, снижения продаж легальной продукции и дополнительного дефицита на бюджетные доходы.
Что такое стандарт для пачек
Согласно новым стандартам, сигареты на прилавках будут продаваться в пачках, на которых будет название бренда на государственном языке, адрес и телефон производителя, а также страна производства.
При этом название бренда не должно превышать шрифт 14, а данные производителя – шрифт 10. Все название должно помещаться на одной строке и будет расположено только в двух местах на всей пачке.
Также на пачке будет указание числа сигарет и характеристика "с фильтром" или "без фильтра" на государственном языке.
Все пачки будут картонными или бумажными темного цвета, ровными без декоративных элементов, фольга внутри пачек будет серебряного цвета, без знаков и не может быть использована как контейнер для сигарет.
Сами пачки будут не ниже 64 миллиметров высотой, 40 миллиметров шириной и глубиной не менее 10 миллиметров. В каждой пачке должно быть 20 сигарет.
Сигареты будут полностью белыми, без всяческих знаков. При этом на сигаретных пачках больше не будет никаких логотипов, кроме предупреждения о вреде курения.
Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года и продолжает ужесточаться по сей день.