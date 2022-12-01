https://sputnik-georgia.ru/20221201/evrokomissiya-predlozhila-chlenam-es-utverdit-potolok-tseny-na-rossiyskuyu-neft-272637995.html
Еврокомиссия предложила членам ЕС утвердить потолок цены на российскую нефть
Еврокомиссия предложила членам ЕС утвердить потолок цены на российскую нефть
Россию не интересует, каким будет потолок цен на нефть, договоренности будут заключаться с партнерами напрямую, заявил глава МИД РФ 01.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-01T18:43+0400
2022-12-01T18:43+0400
2022-12-01T18:43+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Европейская комиссия обратилась к странам-членам ЕС с просьбой утвердить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщила газета Wall Street Journal.Ранее в четверг представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил на брифинге в Брюсселе, что соглашение по потолку цен на российскую нефть пока не достигнуто.Отмечается, что высокопоставленные чиновники стран Евросоюза начали обсуждать это предложение в четверг днем, при этом переговоры все еще могут продолжиться и может быть согласован другой уровень.Самим смешно: Европа предложила "картонный" потолок на газ >>Тем не менее, по словам собеседников газеты, пока страны-члены ЕС настолько "объединились вокруг" предельной цены в 60 долларов за баррель, что ЕК считает достижение соглашения возможным.По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Россию не интересует, каким будет потолок цен на нефть,Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, россия, новости, политика, сергей лавров, владимир путин, брюссель, европа, еврокомиссия, мид россии, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, россия, новости, политика, сергей лавров, владимир путин, брюссель, европа, еврокомиссия, мид россии, обострение ситуации вокруг украины 2022
Еврокомиссия предложила членам ЕС утвердить потолок цены на российскую нефть
Россию не интересует, каким будет потолок цен на нефть, договоренности будут заключаться с партнерами напрямую, заявил глава МИД РФ
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Европейская комиссия обратилась к странам-членам ЕС с просьбой утвердить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщила газета Wall Street Journal.
Ранее в четверг представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил на брифинге в Брюсселе, что соглашение по потолку цен на российскую нефть пока не достигнуто.
Отмечается, что высокопоставленные чиновники стран Евросоюза начали обсуждать это предложение в четверг днем, при этом переговоры все еще могут продолжиться и может быть согласован другой уровень.
Тем не менее, по словам собеседников газеты, пока страны-члены ЕС настолько "объединились вокруг" предельной цены в 60 долларов за баррель, что ЕК считает достижение соглашения возможным.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Россию не интересует, каким будет потолок цен на нефть,
"Какой будет потолок цен, нас это не интересует – мы будем договариваться с нашими партнерами напрямую, и партнеры, которые продолжают с нами работать, они не будут озираться на эти потолки и не будут никаких давать гарантий тем, кто эти потолки незаконным образом вводит", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в четверг.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.