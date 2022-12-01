https://sputnik-georgia.ru/20221201/evrokomissiya-predlozhila-chlenam-es-utverdit-potolok-tseny-na-rossiyskuyu-neft-272637995.html

Еврокомиссия предложила членам ЕС утвердить потолок цены на российскую нефть

Еврокомиссия предложила членам ЕС утвердить потолок цены на российскую нефть

Россию не интересует, каким будет потолок цен на нефть, договоренности будут заключаться с партнерами напрямую, заявил глава МИД РФ 01.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-01T18:43+0400

2022-12-01T18:43+0400

2022-12-01T18:43+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Европейская комиссия обратилась к странам-членам ЕС с просьбой утвердить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщила газета Wall Street Journal.Ранее в четверг представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил на брифинге в Брюсселе, что соглашение по потолку цен на российскую нефть пока не достигнуто.Отмечается, что высокопоставленные чиновники стран Евросоюза начали обсуждать это предложение в четверг днем, при этом переговоры все еще могут продолжиться и может быть согласован другой уровень.Самим смешно: Европа предложила "картонный" потолок на газ >>Тем не менее, по словам собеседников газеты, пока страны-члены ЕС настолько "объединились вокруг" предельной цены в 60 долларов за баррель, что ЕК считает достижение соглашения возможным.По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Россию не интересует, каким будет потолок цен на нефть,Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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