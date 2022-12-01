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Грузии удалось стабилизировать положение в плане распространения ВИЧ - Церцвадзе
Грузии удалось стабилизировать положение в плане распространения ВИЧ - Церцвадзе
Грузия является одной из передовых стран в мире в плане лечения и ухода за ВИЧ-инфицированными, утверждает инфекционист 01.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-01T20:00+0400
2022-12-01T20:30+0400
спид
оон
всемирная организация здравоохранения
тенгиз церцвадзе
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вич
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Прирост случаев инфицирования ВИЧ/СПИД в Грузии находится примерно на одном уровне в последние четыре-пять лет, заявил глава тбилисского Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе.По мнению главного инфекциониста страны, благодаря развитию методов лечения СПИД/ВИЧ стало возможным управлять данным вирусом и почти превратить его в обычное, хроническое инфекционное заболевание.Церцвадзе полагает, что к 2025 году можно будет выявить всех ВИЧ-инфицированных и включить в программу лечения, что позволит максимально сократить количество случаев передачи этого вируса.Эксперт подчеркнул, что Грузия является одной из передовых стран в мире в плане лечения и ухода за инфицированными данным вирусом пациентами.По его словам, благодаря новым подходам ВИЧ-инфекция с фатального заболевания, каковым она считалась с 1980-х годов, превратилась в хроническое заболевание. Церцвадзе уверяет, что в случае правильного подхода, своевременного обращения к врачам и выполнения их рекомендаций данное заболевание не сможет повлиять на продолжительность жизни пациента.Кроме того, по словам Церцвадзе, практически преодолена стигма и дискриминация. Все уже осознали, что ВИЧ не передается через бытовые вещи. Общество стало более толерантным и это заболевание больше не создает серьезного дискомфорта в жизни инфицированных, говорит специалист."Сегодня ВИЧ-инфекция/СПИД являются хорошо управляемыми заболеваниями. Однако не за горами время, когда они полностью станут излечимыми", - подчеркнул Церцвадзе.Целью Всемирной организации здравоохранения является к 2030 году искоренить данный вирус, довести новые случаи практически до нуля, напомнил Церцвадзе. Также примечательно, по словам Церцвадзе, что коронавирус повлиял на распространение данного вируса и в течение последних трех лет в Грузии сократилось выявление новых случаев ВИЧ. "Если в предыдущие годы в Грузии выявляли по 600-700 случаев в год, то во время коронавируса данная цифра сократилась до 500", - сказал он.Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря, в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения и Генассамблеи ООН, принятыми в 1988 году. В этот день проходят мероприятия, направленные на повышение информированности общества и расширение доступа к лечению и мерам по профилактике.К этому дню Грузия традиционно присоединяется уже 31-й год подряд. Темой этого года является девиз "Сделаем тестирование, добьемся равноправия и завершим эпидемию ВИЧ/СПИД".Американский Центр контроля над заболеваниями 5 июня 1981 года зарегистрировал новую болезнь – СПИД (Синдром приобретенного иммунодефицита). Это тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции.С начала пандемии ВИЧ-инфекции по сей день данным вирусом заболели 84,2 миллиона человек, более 40,1 миллиона скончались. Антивирусное лечение доступно только для 75% инфицированного населения мира. СПИД развился у 4 742 пациентов, из которых скончались 2 059 человек. В 2020 году скончались 157 человек, а с начала 2021 года - 41 человек. В 2022 году выявлено 552 новых случая. По данным Центра, на лечении сегодня находятся 5 968 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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спид, оон, всемирная организация здравоохранения, тенгиз церцвадзе, грузия, новости, общество, вич
спид, оон, всемирная организация здравоохранения, тенгиз церцвадзе, грузия, новости, общество, вич

Грузии удалось стабилизировать положение в плане распространения ВИЧ - Церцвадзе

20:00 01.12.2022 (обновлено: 20:30 01.12.2022)
© Infectious Diseases and AIDS Center of GeorgiaДиректор инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе
Директор инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2022
© Infectious Diseases and AIDS Center of Georgia
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Грузия является одной из передовых стран в мире в плане лечения и ухода за ВИЧ-инфицированными, утверждает инфекционист
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Прирост случаев инфицирования ВИЧ/СПИД в Грузии находится примерно на одном уровне в последние четыре-пять лет, заявил глава тбилисского Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе.
По мнению главного инфекциониста страны, благодаря развитию методов лечения СПИД/ВИЧ стало возможным управлять данным вирусом и почти превратить его в обычное, хроническое инфекционное заболевание.
Церцвадзе полагает, что к 2025 году можно будет выявить всех ВИЧ-инфицированных и включить в программу лечения, что позволит максимально сократить количество случаев передачи этого вируса.

"В связи с инфекцией ВИЧ на сегодняшний день наблюдается стабилизация новых случаев. Мы находимся приблизительно на одном уровне в течение последних четырех-пяти лет. Но очень большой прогресс есть в управлении ВИЧ/СПИДа современными медикаментами, подходами", - сказал Церцвадзе.

Эксперт подчеркнул, что Грузия является одной из передовых стран в мире в плане лечения и ухода за инфицированными данным вирусом пациентами.
По его словам, благодаря новым подходам ВИЧ-инфекция с фатального заболевания, каковым она считалась с 1980-х годов, превратилась в хроническое заболевание. Церцвадзе уверяет, что в случае правильного подхода, своевременного обращения к врачам и выполнения их рекомендаций данное заболевание не сможет повлиять на продолжительность жизни пациента.
© photo: Sputnik / Vladimir PesnyaМедицинская лаборатория - проверка биоматериалов на ВИЧ и СПИД
Медицинская лаборатория - проверка биоматериалов на ВИЧ и СПИД - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2022
Медицинская лаборатория - проверка биоматериалов на ВИЧ и СПИД
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Кроме того, по словам Церцвадзе, практически преодолена стигма и дискриминация. Все уже осознали, что ВИЧ не передается через бытовые вещи. Общество стало более толерантным и это заболевание больше не создает серьезного дискомфорта в жизни инфицированных, говорит специалист.
"Сегодня ВИЧ-инфекция/СПИД являются хорошо управляемыми заболеваниями. Однако не за горами время, когда они полностью станут излечимыми", - подчеркнул Церцвадзе.
Целью Всемирной организации здравоохранения является к 2030 году искоренить данный вирус, довести новые случаи практически до нуля, напомнил Церцвадзе.
Лаборант иммунологического отдела - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2022
Минздрав Грузии призывает граждан сдать тест на ВИЧ
14:36
Также примечательно, по словам Церцвадзе, что коронавирус повлиял на распространение данного вируса и в течение последних трех лет в Грузии сократилось выявление новых случаев ВИЧ. "Если в предыдущие годы в Грузии выявляли по 600-700 случаев в год, то во время коронавируса данная цифра сократилась до 500", - сказал он.
Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря, в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения и Генассамблеи ООН, принятыми в 1988 году. В этот день проходят мероприятия, направленные на повышение информированности общества и расширение доступа к лечению и мерам по профилактике.
К этому дню Грузия традиционно присоединяется уже 31-й год подряд. Темой этого года является девиз "Сделаем тестирование, добьемся равноправия и завершим эпидемию ВИЧ/СПИД".
© photo: Sputnik / Alexander Kryajev / Перейти в фотобанкЛаборатория иммуноферментных исследований, где проходит исследование крови на инфекции
Лаборатория иммуноферментных исследований, где проходит исследование крови на инфекции - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2022
Лаборатория иммуноферментных исследований, где проходит исследование крови на инфекции
© photo: Sputnik / Alexander Kryajev
/
Перейти в фотобанк
Американский Центр контроля над заболеваниями 5 июня 1981 года зарегистрировал новую болезнь – СПИД (Синдром приобретенного иммунодефицита). Это тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции.
С начала пандемии ВИЧ-инфекции по сей день данным вирусом заболели 84,2 миллиона человек, более 40,1 миллиона скончались. Антивирусное лечение доступно только для 75% инфицированного населения мира.
Что касается Грузии, то, согласно статистическим данным Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии, в стране на данное время зарегистрировано 9 714 ВИЧ-инфицированных, из них 7257 мужчин и 2 457 женщин. Возраст большинства пациентов - 29-40 лет.
СПИД развился у 4 742 пациентов, из которых скончались 2 059 человек. В 2020 году скончались 157 человек, а с начала 2021 года - 41 человек. В 2022 году выявлено 552 новых случая. По данным Центра, на лечении сегодня находятся 5 968 человек.
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