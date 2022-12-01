https://sputnik-georgia.ru/20221201/natsdvizhenie-poluchilo-polyarizatsiyu-v-svoey-partii--kobakhidze-272637523.html

"Нацдвижение" получило поляризацию в своей партии – Кобахидзе

"Нацдвижение" получило поляризацию в своей партии – Кобахидзе

Это хорошо для оздоровления политической системы Грузии, уверен Кобахидзе 01.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-01T18:21+0400

2022-12-01T18:21+0400

2022-12-01T18:21+0400

политика

новости

грузия

ираклий кобахидзе

ника мелия

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) хотела создать поляризацию и радикализм в стране, но получила их в собственной партии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной политики действующего председателя Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за более активные шаги. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии.В "Национальном движении" ведется борьба за финансы, что в итоге, по мнению Кобахидзе, приведет к ослаблению партии.Признаки расколаО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.Прогресс или исчезновение? "Нацдвижение" само определит свое будущее - политолог>>"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, ника мелия, михаил саакашвили