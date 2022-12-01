https://sputnik-georgia.ru/20221201/propusknaya-sposobnost-kpp-na-verkhnem-vyrosla-272644562.html

Пропускная способность КПП на Верхнем Ларсе выросла

Пропускная способность КПП на Верхнем Ларсе выросла

Основные строительные работы планируется завершить в конце 2022 года, а полностью реконструировать погранпереход – в 2023 году 01.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Движение транспорта по 12 новым полосам запущено на МАПП "Верхний Ларс" с российской стороны, сообщила пресс-служба министерства транспорта России.Отмечается, что запуск движения по 12 новым полосам для легкового транспорта в июле этого года и еще по 12 полосам в ноябре позволил увеличить общую пропускную способность погранперехода как для легкового, так и для грузового транспорта.В настоящее время завершаются работы по установке кровли здания таможни на въезд/выезд в/из РФ. Кроме того смонтированы металлоконструкции навесов для досмотра легкового транспорта, построено здание кинологической службы, выполняются работы по отделке помещений.В работах задействовано 158 человек и 20 единиц строительной техники. Основные строительные работы планируется завершить в конце 2022 года, а полностью реконструировать погранпереход – в 2023 году.Пропускная способность Ларса увеличена в пять раз >>Для увеличения пропускной способности автомобильного пункта пропуска через государственную границу РФ Верхний Ларс и укрепления транзитного потенциала транспортного коридора "Север-Юг" Минтранс России и ФГКУ Росгранстрой реализуют проект реконструкции этого важнейшего для страны объекта. Строительно-монтажные работы ведутся с 2021 года.Отметим, специалистами проложены необходимые коммуникации, установлены кабины паспортного контроля и оборудованы новые рабочие места для сотрудников государственных контрольных органов. Пропуск транспортных средств по причинам, связанным с модернизацией Верхнего Ларса, не останавливался ни на 1 день. Это имеет огромное значение, поскольку Верхний Ларс – единственный пункт пропуска на границе с Грузией.Модернизация КПП "Верхний Ларс" завершится в 2023 году >>Пропускная способность МАПП Верхний Ларс согласно паспорту объекта – 400 транспортных средств в сутки. На протяжении многих лет фактический пропуск превышал паспортные показатели в несколько раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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