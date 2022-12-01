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"СГБ не следит за мной" – адвокат Саакашвили
"СГБ не следит за мной" – адвокат Саакашвили
Ранее Хачапуридзе сообщил, что нашел у себя дома и в автомобиле прослушивающую аппаратуру 01.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-01T07:31+0400
2022-12-01T07:31+0400
2022-12-01T09:17+0400
грузия
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михаил саакашвили
сгб
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе исключает, что Служба государственной безопасности ведет за ним тайную слежку.Ранее Хачапуридзе сообщил, что нашел у себя дома и в автомобиле прослушивающую аппаратуру.При этом Хачапуридзе исключил, что это связано с его деятельностью, конкретно с тем, что он является адвокатом Саакашвили."В связи с делом Михаила Саакашвили я обо всем говорю открыто, поэтому не думаю, что меня прослушивают из-за того", – отметил он."Это не предмет политических дискуссий" - Кобахидзе о переводе Саакашвили за границу >>>На вопрос, началось ли расследование в связи с указанным, адвокат отметил, что весь день занят подготовкой ходатайства по делу Саакашвили и что у него нет по этому поводу информации.Ранее Специальная следственная служба возбудила уголовное дело в связи с возможным фактом нарушения тайны частной коммуникации адвоката Шалва Хачапуридзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, шалва хачапуридзе, специальная следственная служба, михаил саакашвили, сгб
грузия, новости, шалва хачапуридзе, специальная следственная служба, михаил саакашвили, сгб
"СГБ не следит за мной" – адвокат Саакашвили
07:31 01.12.2022 (обновлено: 09:17 01.12.2022)
Ранее Хачапуридзе сообщил, что нашел у себя дома и в автомобиле прослушивающую аппаратуру
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе исключает, что Служба государственной безопасности ведет за ним тайную слежку.
Ранее Хачапуридзе сообщил, что нашел у себя дома и в автомобиле прослушивающую аппаратуру.
"Я исключаю, что за мной следит СГБ. Установлена настолько кустарная, старая аппаратура, не думаю, чтобы СГБ работала с ней… Я приводил своего друга, который является специалистом, и он мне объяснил, что она не должна принадлежать спецслужбам, так как изготовлена кустарно", – cказал журналистам Хачапуридзе.
При этом Хачапуридзе исключил, что это связано с его деятельностью, конкретно с тем, что он является адвокатом Саакашвили.
"В связи с делом Михаила Саакашвили я обо всем говорю открыто, поэтому не думаю, что меня прослушивают из-за того", – отметил он.
На вопрос, началось ли расследование в связи с указанным, адвокат отметил, что весь день занят подготовкой ходатайства по делу Саакашвили и что у него нет по этому поводу информации.
Ранее Специальная следственная служба возбудила уголовное дело в связи с возможным фактом нарушения тайны частной коммуникации адвоката Шалва Хачапуридзе.