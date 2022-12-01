https://sputnik-georgia.ru/20221201/sgb-ne-sledit-za-mnoy---advokat-saakashvili-272614477.html

"СГБ не следит за мной" – адвокат Саакашвили

"СГБ не следит за мной" – адвокат Саакашвили

Ранее Хачапуридзе сообщил, что нашел у себя дома и в автомобиле прослушивающую аппаратуру 01.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-01T07:31+0400

2022-12-01T07:31+0400

2022-12-01T09:17+0400

грузия

новости

шалва хачапуридзе

специальная следственная служба

михаил саакашвили

сгб

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе исключает, что Служба государственной безопасности ведет за ним тайную слежку.Ранее Хачапуридзе сообщил, что нашел у себя дома и в автомобиле прослушивающую аппаратуру.При этом Хачапуридзе исключил, что это связано с его деятельностью, конкретно с тем, что он является адвокатом Саакашвили."В связи с делом Михаила Саакашвили я обо всем говорю открыто, поэтому не думаю, что меня прослушивают из-за того", – отметил он."Это не предмет политических дискуссий" - Кобахидзе о переводе Саакашвили за границу >>>На вопрос, началось ли расследование в связи с указанным, адвокат отметил, что весь день занят подготовкой ходатайства по делу Саакашвили и что у него нет по этому поводу информации.Ранее Специальная следственная служба возбудила уголовное дело в связи с возможным фактом нарушения тайны частной коммуникации адвоката Шалва Хачапуридзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, шалва хачапуридзе, специальная следственная служба, михаил саакашвили, сгб