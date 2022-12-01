https://sputnik-georgia.ru/20221201/v-gruzii-razrabatyvaetsya-novaya-kontseptsiya-pitaniya-shkolnikov-272645383.html

В Грузии разрабатывается новая концепция питания школьников

В Грузии разрабатывается новая концепция питания школьников

При разработке концепции будет учтен не только международный опыт, но и местные возможности, завил министр 01.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-01T22:27+0400

2022-12-01T22:27+0400

2022-12-01T22:27+0400

грузия

новости

общество

михаил чхенкели

юнисеф

образование в грузии

министерство образования и науки грузии

школа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269446364_81:257:1518:1066_1920x0_80_0_0_2653c46c5cc7114ae72fa8b0eea006cc.jpg

ТБИЛИСИ, 1 дек - Sputnik. Министерство образования совместно с ЮНИСЕФ разрабатывает концепцию школьного питания с учетом лучших мировых практик, заявил министр образования Грузии Михаил Чхенкели в парламенте.О внедрении программы питания в школах министерство образования и депутаты говорили давно. На сегодняшний день при школах работают буфеты, где в основном продаются вредные для детей продукты – чипсы, газировка и подобное.По его словам, при разработке концепции будет учтен не только международный опыт, но и местные возможности."На данный момент ведется активная работа над концепцией школьного питания. Обсуждаются различные модели доставки еды с привлечением экспертов по пищевой безопасности и других специалистов с учетом специфики регионов и районов страны а", - сказал Чхенкели.Сколько детей в Грузии бросили учебу в школе? Новые данные >>В учебном году 2022/2023 в школах страны с первого по двенадцатый классы учатся 632 726 учеников. При этом 90,4% учеников получают образование в государственных школах, а остальные в частных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, михаил чхенкели, юнисеф , образование в грузии, министерство образования и науки грузии, школа