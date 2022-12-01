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В Грузии разрабатывается новая концепция питания школьников
В Грузии разрабатывается новая концепция питания школьников
При разработке концепции будет учтен не только международный опыт, но и местные возможности, завил министр 01.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-01T22:27+0400
2022-12-01T22:27+0400
2022-12-01T22:27+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек - Sputnik. Министерство образования совместно с ЮНИСЕФ разрабатывает концепцию школьного питания с учетом лучших мировых практик, заявил министр образования Грузии Михаил Чхенкели в парламенте.О внедрении программы питания в школах министерство образования и депутаты говорили давно. На сегодняшний день при школах работают буфеты, где в основном продаются вредные для детей продукты – чипсы, газировка и подобное.По его словам, при разработке концепции будет учтен не только международный опыт, но и местные возможности."На данный момент ведется активная работа над концепцией школьного питания. Обсуждаются различные модели доставки еды с привлечением экспертов по пищевой безопасности и других специалистов с учетом специфики регионов и районов страны а", - сказал Чхенкели.Сколько детей в Грузии бросили учебу в школе? Новые данные >>В учебном году 2022/2023 в школах страны с первого по двенадцатый классы учатся 632 726 учеников. При этом 90,4% учеников получают образование в государственных школах, а остальные в частных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, михаил чхенкели, юнисеф , образование в грузии, министерство образования и науки грузии, школа
грузия, новости, общество, михаил чхенкели, юнисеф , образование в грузии, министерство образования и науки грузии, школа
В Грузии разрабатывается новая концепция питания школьников
При разработке концепции будет учтен не только международный опыт, но и местные возможности, завил министр
ТБИЛИСИ, 1 дек - Sputnik. Министерство образования совместно с ЮНИСЕФ разрабатывает концепцию школьного питания с учетом лучших мировых практик, заявил министр образования Грузии Михаил Чхенкели в парламенте.
О внедрении программы питания в школах министерство образования и депутаты говорили давно. На сегодняшний день при школах работают буфеты, где в основном продаются вредные для детей продукты – чипсы, газировка и подобное.
"По инициативе министерства и с привлечением Детского фонда ООН начала работу межведомственная группа, которая разработает конкретный план школьного питания и представит его премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили" - сказал Чхенкели.
По его словам, при разработке концепции будет учтен не только международный опыт, но и местные возможности.
"На данный момент ведется активная работа над концепцией школьного питания. Обсуждаются различные модели доставки еды с привлечением экспертов по пищевой безопасности и других специалистов с учетом специфики регионов и районов страны а", - сказал Чхенкели.
В учебном году 2022/2023 в школах страны с первого по двенадцатый классы учатся 632 726 учеников. При этом 90,4% учеников получают образование в государственных школах, а остальные в частных.