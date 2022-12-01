https://sputnik-georgia.ru/20221201/v-gruziyu-pribyla-missiya-icomos-chto-proiskhodit-so-srednevekovym-pamyatnikom-gelati-272604346.html

В Грузию прибыла миссия ICOMOS: что происходит со средневековым памятником Гелати?

В Грузию прибыла миссия ICOMOS: что происходит со средневековым памятником Гелати?

В стране уже который год за спасение средневекового памятника борются местные и иностранные специалисты 01.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-01T09:01+0400

2022-12-01T09:01+0400

2022-12-01T09:01+0400

гелати

новости

грузия

культура

давид iv строитель

имерети

юнеско

международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (icomos)

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Совместная миссия советников Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) и Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ICCROM) посетила Грузию по приглашению Минкульта для оценки работ, проведенных в монастырском комплексе Гелати.В состав миссии входят советник ICOMOS по направлению архитектуры Алкивиадес Препис, менеджер программного отдела ICCROM (специалист по настенной живописи) Валери Магар и специалист по европейской и североамериканской программе Центра всемирного наследия ЮНЕСКО (WHC) Ирена Какет. Миссия пробудет в Грузии до 2 декабря.Целью миссии является оценка общего состояния консервации монастырского комплекса Гелати, работ, проведенных Нацагентством по охране культурного наследия в 2021 и 2022 годах по улучшению консервации, методов и материалов, используемых для консервации и реставрации настенной росписи в соборе Пресвятой Богородицы, а также результата работ, проведенных группой экспертов, приглашенными Минкультом Грузии.Сложная ситуация в Гелати стала следствием кровельных работ, проведенных в 2020 году по проекту, составленному в 2008 году, отмечают в Минкульте. В итоге черепичная кровля главного храма Пресвятой Богородицы стала протекать. С тех пор за спасение памятника борются местные и зарубежные специалисты.Напомним, подготовительные работы по устройству временной кровли храма начались 13 мая этого года и закончились в середине августа. Снятие защитного временного металлического покрытия, установленного на этом участке кровли храма в 2020 году, и глазурованной черепичной кровли, уложенной с зазорами по проекту 2008 году, а также новая временная кровля была запланирована в соответствии с исследованиями (в том числе гигрометрическими) и рекомендациями высококвалифицированных специалистов ЮНЕСКО для устранения остатков влаги в перекладинах и сводах храма.Согласно выданной 27 января 2022 года рекомендации известного климатолога Алессандро Массари и архитектора-реставратора мирового уровня, профессора Хьюго Тониетти, летом было необходимо снять дефектное плиточное покрытие на западном крыле главного храма Гелати, потому что из-за повышенной влажности возникла опасность повреждения настенной росписи. То есть по рекомендации Массари и Тониетти потребовалась новая временная крыша (которая отделена от поверхности крыши), что и было сделано летом этого года. Что касается настенной росписи, то о ней позаботились с момента прибытия в Грузию первой миссии экспертов ЮНЕСКО (июнь 2021 года), а работы по консервации настенной росписи были остановлены в начале октября этого года.Временную кровлю и работы, проведенные научно-исследовательскими методами по сохранению поврежденной настенной росписи западного рукава главного храма монастырского комплекса, контролировала группа экспертов ЮНЕСКО специально приглашенная для этой цели министерством культуры (в составе специалистов по кровле памятников – профессора Уго Тониетти и Сары Стефанини, климатолога Алессандро Массари и специалиста по росписи стен Марио Пульери).Сейчас в ведомстве подтверждают, что проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено. Кроме того, в данное время эффективно проходит процесс сушки стен после того, как по совету специалистов ЮНЕСКО с одной части кровли храма была снята глазурованная черепица, и благодаря этому появилась возможность испарения влаги сверху.Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994).Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20220925/ya-ne-mogu-nesti-otvetstvennost---ministr-kultury-gruzii-o-spasenii-khrama-gelati-270754685.html

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гелати, новости, грузия, культура, давид iv строитель, имерети, юнеско, международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (icomos)