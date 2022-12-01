Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221201/v-gruziyu-pribyla-missiya-icomos-chto-proiskhodit-so-srednevekovym-pamyatnikom-gelati-272604346.html
В Грузию прибыла миссия ICOMOS: что происходит со средневековым памятником Гелати?
В Грузию прибыла миссия ICOMOS: что происходит со средневековым памятником Гелати?
В стране уже который год за спасение средневекового памятника борются местные и иностранные специалисты 01.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-01T09:01+0400
2022-12-01T09:01+0400
гелати
новости
грузия
культура
давид iv строитель
имерети
юнеско
международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (icomos)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/18/250690084_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8da1f439dbc81ebd97e01f35e1060c94.jpg
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Совместная миссия советников Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) и Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ICCROM) посетила Грузию по приглашению Минкульта для оценки работ, проведенных в монастырском комплексе Гелати.В состав миссии входят советник ICOMOS по направлению архитектуры Алкивиадес Препис, менеджер программного отдела ICCROM (специалист по настенной живописи) Валери Магар и специалист по европейской и североамериканской программе Центра всемирного наследия ЮНЕСКО (WHC) Ирена Какет. Миссия пробудет в Грузии до 2 декабря.Целью миссии является оценка общего состояния консервации монастырского комплекса Гелати, работ, проведенных Нацагентством по охране культурного наследия в 2021 и 2022 годах по улучшению консервации, методов и материалов, используемых для консервации и реставрации настенной росписи в соборе Пресвятой Богородицы, а также результата работ, проведенных группой экспертов, приглашенными Минкультом Грузии.Сложная ситуация в Гелати стала следствием кровельных работ, проведенных в 2020 году по проекту, составленному в 2008 году, отмечают в Минкульте. В итоге черепичная кровля главного храма Пресвятой Богородицы стала протекать. С тех пор за спасение памятника борются местные и зарубежные специалисты.Напомним, подготовительные работы по устройству временной кровли храма начались 13 мая этого года и закончились в середине августа. Снятие защитного временного металлического покрытия, установленного на этом участке кровли храма в 2020 году, и глазурованной черепичной кровли, уложенной с зазорами по проекту 2008 году, а также новая временная кровля была запланирована в соответствии с исследованиями (в том числе гигрометрическими) и рекомендациями высококвалифицированных специалистов ЮНЕСКО для устранения остатков влаги в перекладинах и сводах храма.Согласно выданной 27 января 2022 года рекомендации известного климатолога Алессандро Массари и архитектора-реставратора мирового уровня, профессора Хьюго Тониетти, летом было необходимо снять дефектное плиточное покрытие на западном крыле главного храма Гелати, потому что из-за повышенной влажности возникла опасность повреждения настенной росписи. То есть по рекомендации Массари и Тониетти потребовалась новая временная крыша (которая отделена от поверхности крыши), что и было сделано летом этого года. Что касается настенной росписи, то о ней позаботились с момента прибытия в Грузию первой миссии экспертов ЮНЕСКО (июнь 2021 года), а работы по консервации настенной росписи были остановлены в начале октября этого года.Временную кровлю и работы, проведенные научно-исследовательскими методами по сохранению поврежденной настенной росписи западного рукава главного храма монастырского комплекса, контролировала группа экспертов ЮНЕСКО специально приглашенная для этой цели министерством культуры (в составе специалистов по кровле памятников – профессора Уго Тониетти и Сары Стефанини, климатолога Алессандро Массари и специалиста по росписи стен Марио Пульери).Сейчас в ведомстве подтверждают, что проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено. Кроме того, в данное время эффективно проходит процесс сушки стен после того, как по совету специалистов ЮНЕСКО с одной части кровли храма была снята глазурованная черепица, и благодаря этому появилась возможность испарения влаги сверху.Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994).Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
https://sputnik-georgia.ru/20220925/ya-ne-mogu-nesti-otvetstvennost---ministr-kultury-gruzii-o-spasenii-khrama-gelati-270754685.html
гелати
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/18/250690084_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_4ba1fa530e3c3176af67a0c5518a79e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
гелати, новости, грузия, культура, давид iv строитель, имерети, юнеско, международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (icomos)
гелати, новости, грузия, культура, давид iv строитель, имерети, юнеско, международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (icomos)

В Грузию прибыла миссия ICOMOS: что происходит со средневековым памятником Гелати?

09:01 01.12.2022
© photo: Sputnik / StringerГелатский монастырь Богородицы - реконструкция и уникальные фрески
Гелатский монастырь Богородицы - реконструкция и уникальные фрески - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
В стране уже который год за спасение средневекового памятника борются местные и иностранные специалисты
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Совместная миссия советников Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) и Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ICCROM) посетила Грузию по приглашению Минкульта для оценки работ, проведенных в монастырском комплексе Гелати.
В состав миссии входят советник ICOMOS по направлению архитектуры Алкивиадес Препис, менеджер программного отдела ICCROM (специалист по настенной живописи) Валери Магар и специалист по европейской и североамериканской программе Центра всемирного наследия ЮНЕСКО (WHC) Ирена Какет. Миссия пробудет в Грузии до 2 декабря.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of GeorgiaОбновленная инфраструктура у монастыря Гелати
Обновленная инфраструктура у монастыря Гелати - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2022
Обновленная инфраструктура у монастыря Гелати
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Целью миссии является оценка общего состояния консервации монастырского комплекса Гелати, работ, проведенных Нацагентством по охране культурного наследия в 2021 и 2022 годах по улучшению консервации, методов и материалов, используемых для консервации и реставрации настенной росписи в соборе Пресвятой Богородицы, а также результата работ, проведенных группой экспертов, приглашенными Минкультом Грузии.

"Приглашенные эксперты дадут соответствующие рекомендации, и именно на основе этих рекомендаций и консультаций с грузинскими экспертами Национальное агентство по охране культурного наследия разработает дальнейший план действий", – говорится в ведомстве.

Сложная ситуация в Гелати стала следствием кровельных работ, проведенных в 2020 году по проекту, составленному в 2008 году, отмечают в Минкульте. В итоге черепичная кровля главного храма Пресвятой Богородицы стала протекать. С тех пор за спасение памятника борются местные и зарубежные специалисты.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГелати. Временное перекрытие крыши
Гелати. Временное перекрытие крыши - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2022
Гелати. Временное перекрытие крыши
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Напомним, подготовительные работы по устройству временной кровли храма начались 13 мая этого года и закончились в середине августа. Снятие защитного временного металлического покрытия, установленного на этом участке кровли храма в 2020 году, и глазурованной черепичной кровли, уложенной с зазорами по проекту 2008 году, а также новая временная кровля была запланирована в соответствии с исследованиями (в том числе гигрометрическими) и рекомендациями высококвалифицированных специалистов ЮНЕСКО для устранения остатков влаги в перекладинах и сводах храма.
© photo: Sputnik / StringerГелатский монастырь Богородицы - реконструкция и уникальные фрески
Гелатский монастырь Богородицы - реконструкция и уникальные фрески - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2022
Гелатский монастырь Богородицы - реконструкция и уникальные фрески
© photo: Sputnik / Stringer
Согласно выданной 27 января 2022 года рекомендации известного климатолога Алессандро Массари и архитектора-реставратора мирового уровня, профессора Хьюго Тониетти, летом было необходимо снять дефектное плиточное покрытие на западном крыле главного храма Гелати, потому что из-за повышенной влажности возникла опасность повреждения настенной росписи.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГелати. Временное перекрытие крыши
Гелати. Временное перекрытие крыши - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2022
Гелати. Временное перекрытие крыши
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
То есть по рекомендации Массари и Тониетти потребовалась новая временная крыша (которая отделена от поверхности крыши), что и было сделано летом этого года. Что касается настенной росписи, то о ней позаботились с момента прибытия в Грузию первой миссии экспертов ЮНЕСКО (июнь 2021 года), а работы по консервации настенной росписи были остановлены в начале октября этого года.
Министр культуры Грузии Тея Цулукиани - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2022
"Я не могу нести ответственность" - министр культуры Грузии о спасении храма Гелати
25 сентября, 19:50
Временную кровлю и работы, проведенные научно-исследовательскими методами по сохранению поврежденной настенной росписи западного рукава главного храма монастырского комплекса, контролировала группа экспертов ЮНЕСКО специально приглашенная для этой цели министерством культуры (в составе специалистов по кровле памятников – профессора Уго Тониетти и Сары Стефанини, климатолога Алессандро Массари и специалиста по росписи стен Марио Пульери).

"Следует отметить, что эта группа итальянских специалистов прибыла в Гелати 13 месяцев назад по приглашению министерства культуры и спасла от падения/разрушения наиболее поврежденную роспись западного рукава главного храма. Среди них был лик Спасителя. Показательно, что эта часть росписи сохранилась в неизменном виде и сегодня, что свидетельствует о правильности использованного метода", – отмечено в сообщении Агентства.

Сейчас в ведомстве подтверждают, что проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено. Кроме того, в данное время эффективно проходит процесс сушки стен после того, как по совету специалистов ЮНЕСКО с одной части кровли храма была снята глазурованная черепица, и благодаря этому появилась возможность испарения влаги сверху.
© photo: Sputnik / A. Aleksandrov / Перейти в фотобанкГелатский монастырь в Грузии
Гелатский монастырь в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2022
Гелатский монастырь в Грузии
© photo: Sputnik / A. Aleksandrov
/
Перейти в фотобанк
Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994).
Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0