https://sputnik-georgia.ru/20221201/zamglavy-minekonomiki-dopolnitelnnye-sredstva-pomogut-vosstanovleniyu-turizma-gruzii-272638981.html
Замглавы Минэкономики: дополнительнные средства помогут восстановлению туризма Грузии
Замглавы Минэкономики: дополнительнные средства помогут восстановлению туризма Грузии
Это создаст новые рабочие места и усилит мелкий и средний бизнес в регионах, считают в Минэкономике 01.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-01T19:21+0400
2022-12-01T19:21+0400
2022-12-01T19:21+0400
экономика
туризм
грузия
мариам квривишвили
ираклий гарибашвили
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 1 дек - Sputnik. Выделение дополнительных средств из бюджета будет способствовать продолжению положительной динамики восстановления туризма, заявила замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о выделении в 2023 году 200 миллионов лари (почти 74 миллионов долларов) на программу развития новых туристических локаций.По ее словам, новые средства также дадут возможность предложить иностранцам новые туристические продукты.Ситуация с туризмомПандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.По статистике, число визитов международных путешественников в Грузию в январе-октябре 2022 года выросло на 188,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За десять месяцев страна приняла 4,4 миллиона международных визитеров, восстановив показатели 2019 года на 54,8%.Прогноз роста экономики Грузии в 2022 году улучшен>>Доходы Грузии от международных путешественников за десять месяцев 2022 года составили 2,8 миллиарда долларов, что на 184,4% больше, чем в январе-октябре 2021 года. Кроме того, доходы превысили и показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, туризм, грузия, мариам квривишвили, ираклий гарибашвили, тбилиси
экономика, туризм, грузия, мариам квривишвили, ираклий гарибашвили, тбилиси
Замглавы Минэкономики: дополнительнные средства помогут восстановлению туризма Грузии
Это создаст новые рабочие места и усилит мелкий и средний бизнес в регионах, считают в Минэкономике
ТБИЛИСИ, 1 дек - Sputnik. Выделение дополнительных средств из бюджета будет способствовать продолжению положительной динамики восстановления туризма, заявила замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о выделении в 2023 году 200 миллионов лари (почти 74 миллионов долларов) на программу развития новых туристических локаций.
"В первую очередь, это будет способствовать динамике восстановления туризма, создаст новые рабочие места и, что самое главное, усилит мелкий и средний бизнес в регионах", - сказала Квривишвили.
По ее словам, новые средства также дадут возможность предложить иностранцам новые туристические продукты.
Ситуация с туризмом
Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.
По статистике, число визитов международных путешественников в Грузию в январе-октябре 2022 года выросло на 188,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За десять месяцев страна приняла 4,4 миллиона международных визитеров, восстановив показатели 2019 года на 54,8%.
Доходы Грузии от международных путешественников за десять месяцев 2022 года составили 2,8 миллиарда долларов, что на 184,4% больше, чем в январе-октябре 2021 года. Кроме того, доходы превысили и показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.
В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.
В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.