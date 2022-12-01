https://sputnik-georgia.ru/20221201/zamglavy-minekonomiki-dopolnitelnnye-sredstva-pomogut-vosstanovleniyu-turizma-gruzii-272638981.html

Замглавы Минэкономики: дополнительнные средства помогут восстановлению туризма Грузии

Замглавы Минэкономики: дополнительнные средства помогут восстановлению туризма Грузии

Это создаст новые рабочие места и усилит мелкий и средний бизнес в регионах, считают в Минэкономике 01.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-01T19:21+0400

2022-12-01T19:21+0400

2022-12-01T19:21+0400

экономика

туризм

грузия

мариам квривишвили

ираклий гарибашвили

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 1 дек - Sputnik. Выделение дополнительных средств из бюджета будет способствовать продолжению положительной динамики восстановления туризма, заявила замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о выделении в 2023 году 200 миллионов лари (почти 74 миллионов долларов) на программу развития новых туристических локаций.По ее словам, новые средства также дадут возможность предложить иностранцам новые туристические продукты.Ситуация с туризмомПандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.По статистике, число визитов международных путешественников в Грузию в январе-октябре 2022 года выросло на 188,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За десять месяцев страна приняла 4,4 миллиона международных визитеров, восстановив показатели 2019 года на 54,8%.Прогноз роста экономики Грузии в 2022 году улучшен>>Доходы Грузии от международных путешественников за десять месяцев 2022 года составили 2,8 миллиарда долларов, что на 184,4% больше, чем в январе-октябре 2021 года. Кроме того, доходы превысили и показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, туризм, грузия, мариам квривишвили, ираклий гарибашвили, тбилиси