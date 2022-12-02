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Апелляционный суд оставил в силе решение по делу кузена Иванишвили

Апелляционный суд оставил в силе решение по делу кузена Иванишвили

Бизнесмен Уча Мамацашвили обвинил активистов оппозиционного движения в клевет 02.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-02T14:56+0400

2022-12-02T14:56+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского городского суда по делу кузена экс-премьера Грузии, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили – бизнесмена Учи Мамацашвили, против "Антикоррупционного движения".В августе Тбилисский городской суд частично удовлетворил иск Мамацашвили, который обвинил активистов оппозиционного движения в клевете. В "Антикоррупционном движении", созданном на платформе крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение", утверждали, что Мамацашвили причастен к созданию сети колл-центров, которые занимались международным мошенничеством.Другое громкое обвинение в адрес бизнесмена касалось возможных коррупционных сделок, которые якобы привели к повышению потребительских тарифов на электроэнергию в Грузии.Мамацашвили подал в суд на "Антикоррупционное движение", требуя 150 тысяч лари (более 55,5 тысячи долларов) в качестве компенсации за моральный ущерб.Суд частично удовлетворил иск Мамацашвили и обязал "Антикоррупционное движение", а также двух его членов – Васо Урушадзе и Лашу Парулава – выплатить Мамацашвили по 5 тысяч лари (около 1,8 тысячи долларов).Судья счел, что заявление членов "Антикоррупционного движения", в которых они публично обвиняли Мамацашвили в коррупции, были клеветой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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