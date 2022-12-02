https://sputnik-georgia.ru/20221202/billi-aylish-popala-v-obektiv-gruzinskogo-fotografa-davida-giorgadze--foto-272657899.html

Билли Айлиш попала в объектив грузинского фотографа Давида Гиоргадзе – ФОТО

Билли Айлиш попала в объектив грузинского фотографа Давида Гиоргадзе – ФОТО

Кумир миллионов подростков в объективе грузинского фотографа просто потрясающая 02.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-02T12:50+0400

2022-12-02T12:50+0400

2022-12-02T12:52+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

шоу

шоу-бизнес

билли айлиш

давид гиоргадзе

культура

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0e/262842368_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_a9c120daf3edad1ddadec515fde60ef9.jpg

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Грузинский фотограф Георгий Гиоргадзе снял всемирно известную певицу Билли Айлиш для Highsnobiety.Highsnobiety – глобальный медиабренд в области моды и образа жизни, основанный в 2005 году Дэвидом Фишером.Гиоргадзе выложил в соцсети работы, сделанные во время фотосессии Билли Айлиш, поделившись ими со своими подписчиками. Стилист фотосессии – Мэтью Хенсон.Фотограф Давид Гиоргадзе с 2014 года в основном живет в Берлине. В возрасте 13-14 лет начал заниматься коммерческими съемками в Тбилиси. Также сотрудничал с популярным грузинским брендом Situationist.Гиоргадзе уже много лет успешно работает в мировой фэшн-фотографии и сотрудничает с ведущими домами моды и медиаизданиями.В объектив грузинского фотографа уже попали многие звезды – американский актер Тимоти Шаломе, модель Белла Хадид, исполнитель The Weeknd, звезда сериала "Игра престолов" Гвендолин Кристи, модели Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид.Также грузин два раза оказывался в списке лучших творцов по версии Британского модного совета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

шоу, шоу-бизнес, билли айлиш, давид гиоргадзе, культура, новости, грузия