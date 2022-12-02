https://sputnik-georgia.ru/20221202/billi-aylish-popala-v-obektiv-gruzinskogo-fotografa-davida-giorgadze--foto-272657899.html
Билли Айлиш попала в объектив грузинского фотографа Давида Гиоргадзе – ФОТО
Билли Айлиш попала в объектив грузинского фотографа Давида Гиоргадзе – ФОТО
Кумир миллионов подростков в объективе грузинского фотографа просто потрясающая 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T12:50+0400
2022-12-02T12:50+0400
2022-12-02T12:52+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу
шоу-бизнес
билли айлиш
давид гиоргадзе
культура
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0e/262842368_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_a9c120daf3edad1ddadec515fde60ef9.jpg
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Грузинский фотограф Георгий Гиоргадзе снял всемирно известную певицу Билли Айлиш для Highsnobiety.Highsnobiety – глобальный медиабренд в области моды и образа жизни, основанный в 2005 году Дэвидом Фишером.Гиоргадзе выложил в соцсети работы, сделанные во время фотосессии Билли Айлиш, поделившись ими со своими подписчиками. Стилист фотосессии – Мэтью Хенсон.Фотограф Давид Гиоргадзе с 2014 года в основном живет в Берлине. В возрасте 13-14 лет начал заниматься коммерческими съемками в Тбилиси. Также сотрудничал с популярным грузинским брендом Situationist.Гиоргадзе уже много лет успешно работает в мировой фэшн-фотографии и сотрудничает с ведущими домами моды и медиаизданиями.В объектив грузинского фотографа уже попали многие звезды – американский актер Тимоти Шаломе, модель Белла Хадид, исполнитель The Weeknd, звезда сериала "Игра престолов" Гвендолин Кристи, модели Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид.Также грузин два раза оказывался в списке лучших творцов по версии Британского модного совета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0e/262842368_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_efa3376205e2080b079d06bb0fc95016.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шоу, шоу-бизнес, билли айлиш, давид гиоргадзе, культура, новости, грузия
шоу, шоу-бизнес, билли айлиш, давид гиоргадзе, культура, новости, грузия
Билли Айлиш попала в объектив грузинского фотографа Давида Гиоргадзе – ФОТО
12:50 02.12.2022 (обновлено: 12:52 02.12.2022)
Кумир миллионов подростков в объективе грузинского фотографа просто потрясающая
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Грузинский фотограф Георгий Гиоргадзе снял всемирно известную певицу Билли Айлиш для Highsnobiety.
Highsnobiety – глобальный медиабренд в области моды и образа жизни, основанный в 2005 году Дэвидом Фишером.
Гиоргадзе выложил в соцсети работы, сделанные во время фотосессии Билли Айлиш, поделившись ими со своими подписчиками. Стилист фотосессии – Мэтью Хенсон.
Фотограф Давид Гиоргадзе с 2014 года в основном живет в Берлине. В возрасте 13-14 лет начал заниматься коммерческими съемками в Тбилиси. Также сотрудничал с популярным грузинским брендом Situationist.
Гиоргадзе уже много лет успешно работает в мировой фэшн-фотографии и сотрудничает с ведущими домами моды и медиаизданиями.
В объектив грузинского фотографа уже попали многие звезды – американский актер Тимоти Шаломе, модель Белла Хадид, исполнитель The Weeknd, звезда сериала "Игра престолов" Гвендолин Кристи, модели Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид.
Также грузин два раза оказывался в списке лучших творцов по версии Британского модного совета.