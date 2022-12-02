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Диетолог назвал способ быстро похудеть к Новому году
Диетолог назвал способ быстро похудеть к Новому году
Специалист рассказал, как сбросить пять-десять килограммов за две-три недели 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T10:23+0400
2022-12-02T10:23+0400
2022-12-02T10:23+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Правильно подобранная диета очень быстро поможет постройнеть к Новому году – с ней можно сбросить пять-десять килограммов за две-три недели, утверждает доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков. По словам Ковалькова, за короткий срок избавиться от лишнего веса позволяет кетогенная диета. Если перейти на жирную пищу и отказаться от углеводов, то коррекция фигуры к Новому году станет посильной задачей, рассказал он в беседе радио Sputnik.При этом жестко ограничивать себя в еде, много тренироваться в спортзале или совершать длительные пешие прогулки не нужно, достаточно придерживаться этой необычной диеты, уточнил врач. По его словам, результат не заставит себя ждать."Если начать так питаться за две-три недели до праздников, то можно будет получить результат. На пять-десять килограммов к Новому году можно будет похудеть", – сказал Ковальков.Между тем, диетолог предупреждает: без консультации со специалистом прибегать к подобному способу снижения массы тела нельзя. Кетогенная диета может оказывать токсическое воздействие на организм, отметил врач.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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советы врачей, новости, общество, диета, похудение, здоровье, здоровье
советы врачей, новости, общество, диета, похудение, здоровье, здоровье
Диетолог назвал способ быстро похудеть к Новому году
Специалист рассказал, как сбросить пять-десять килограммов за две-три недели
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Правильно подобранная диета очень быстро поможет постройнеть к Новому году – с ней можно сбросить пять-десять килограммов за две-три недели, утверждает доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков.
По словам Ковалькова, за короткий срок избавиться от лишнего веса позволяет кетогенная диета. Если перейти на жирную пищу и отказаться от углеводов, то коррекция фигуры к Новому году станет посильной задачей, рассказал он в беседе радио Sputnik
.
"Нужно употреблять максимальное количество жиров и минимальное количество углеводов. То есть исключаем сладкое, мучное, каши, фрукты. Вместо этого едим мясо с жирными соусами вроде майонеза", – объяснил Ковальков.
При этом жестко ограничивать себя в еде, много тренироваться в спортзале или совершать длительные пешие прогулки не нужно, достаточно придерживаться этой необычной диеты, уточнил врач. По его словам, результат не заставит себя ждать.
"Если начать так питаться за две-три недели до праздников, то можно будет получить результат. На пять-десять килограммов к Новому году можно будет похудеть", – сказал Ковальков.
Между тем, диетолог предупреждает: без консультации со специалистом прибегать к подобному способу снижения массы тела нельзя. Кетогенная диета может оказывать токсическое воздействие на организм, отметил врач.