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Диетолог назвал способ быстро похудеть к Новому году

Диетолог назвал способ быстро похудеть к Новому году

Специалист рассказал, как сбросить пять-десять килограммов за две-три недели 02.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Правильно подобранная диета очень быстро поможет постройнеть к Новому году – с ней можно сбросить пять-десять килограммов за две-три недели, утверждает доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков. По словам Ковалькова, за короткий срок избавиться от лишнего веса позволяет кетогенная диета. Если перейти на жирную пищу и отказаться от углеводов, то коррекция фигуры к Новому году станет посильной задачей, рассказал он в беседе радио Sputnik.При этом жестко ограничивать себя в еде, много тренироваться в спортзале или совершать длительные пешие прогулки не нужно, достаточно придерживаться этой необычной диеты, уточнил врач. По его словам, результат не заставит себя ждать."Если начать так питаться за две-три недели до праздников, то можно будет получить результат. На пять-десять килограммов к Новому году можно будет похудеть", – сказал Ковальков.Между тем, диетолог предупреждает: без консультации со специалистом прибегать к подобному способу снижения массы тела нельзя. Кетогенная диета может оказывать токсическое воздействие на организм, отметил врач.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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