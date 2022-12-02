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Дипломатический скандал в Грузии: посла Чехии вызвали в МИД
Дипломатический скандал в Грузии: посла Чехии вызвали в МИД
Посол Чехии объяснил, что его слова были интерпретированы неверно и были вырваны из контекста 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T16:09+0400
2022-12-02T16:09+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек - Sputnik. Посол Чехии в Грузии Петр Микиска дал разъяснения в МИД Грузии по поводу своего высказывания об импорте чешской продукции, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.Накануне одно из грузинских интернет-изданий обнародовало интервью с послом, в котором дипломат заявил, что за последний год импорт чешской продукции в Грузию вырос вдвое, и высказал предположение, что ее часть реэкспортируется в Россию (в обход санкций – ред).На встрече замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили еще раз ознакомил чешскую сторону с шагами, которые Грузия предпринимает для того, чтобы не допустить обхода санкций через Грузию. Хвтисиашвили также потребовал от посла детального разъяснения по поводу того, на чем основывалось заявление посла, которое, по мнению МИД Грузии, не соответствует реальности и вредит сотрудничеству двух стран и репутации Грузии.В ответ посол Чехии объяснил, что его слова были интерпретированы неверно и были вырваны из контекста. Он также отметил, что в отношении Грузии у Чехии нет вопросов.В "Грузинской мечте" раскритиковали заявление посла Чехии>>О том, что грузино-российскую границу могут пересекать товары, которые запрещены международными санкциями, не раз заявляли грузинские оппозиционеры. Власти Грузии это категорически отрицали.По данным Минфина, таможенно-пропускной пункт на грузино-российской границе оснащен новейшими системами проверки, увеличено количество сотрудников и усилен контроль за санкционными товарами. Строгому таможенному контролю, помимо прочего, подлежат товары военного и двойного назначения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, чехия
Дипломатический скандал в Грузии: посла Чехии вызвали в МИД
16:09 02.12.2022 (обновлено: 18:04 02.12.2022)
Посол Чехии объяснил, что его слова были интерпретированы неверно и были вырваны из контекста
ТБИЛИСИ, 2 дек - Sputnik. Посол Чехии в Грузии Петр Микиска дал разъяснения в МИД Грузии по поводу своего высказывания об импорте чешской продукции, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Накануне одно из грузинских интернет-изданий обнародовало интервью с послом, в котором дипломат заявил, что за последний год импорт чешской продукции в Грузию вырос вдвое, и высказал предположение, что ее часть реэкспортируется в Россию (в обход санкций – ред).
На встрече замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили еще раз ознакомил чешскую сторону с шагами, которые Грузия предпринимает для того, чтобы не допустить обхода санкций через Грузию. Хвтисиашвили также потребовал от посла детального разъяснения по поводу того, на чем основывалось заявление посла, которое, по мнению МИД Грузии, не соответствует реальности и вредит сотрудничеству двух стран и репутации Грузии.
В ответ посол Чехии объяснил, что его слова были интерпретированы неверно и были вырваны из контекста. Он также отметил, что в отношении Грузии у Чехии нет вопросов.
О том, что грузино-российскую границу могут пересекать товары, которые запрещены международными санкциями, не раз заявляли грузинские оппозиционеры. Власти Грузии это категорически отрицали.
По данным Минфина, таможенно-пропускной пункт на грузино-российской границе оснащен новейшими системами проверки, увеличено количество сотрудников и усилен контроль за санкционными товарами. Строгому таможенному контролю, помимо прочего, подлежат товары военного и двойного назначения.