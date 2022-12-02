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В "Грузинской мечте" раскритиковали заявление посла Чехии

В "Грузинской мечте" раскритиковали заявление посла Чехии

Депутат утверждает, что Россия не обходила санкции с использованием Грузии 02.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-02T15:54+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Послу Чехии в Грузии Петру Микиска следует быть более предусмотрительным, когда он делает подобные серьезные заявление, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.Ранее Микиска сообщил грузинскому онлайн-изданию Netgazeti, что в 2022 году экспорт ческой продукции в Грузию "почти удвоен", и что часть этой продукции попадает в Россию (в обход санкций - ред.).По словам депутата, когда другому государству предъявляешь подобные обвинения, у тебя должны быть и серьезные аргументы."Надеяться только на то, что грузинские власти встанут и будут оправдываться - неправильно. Разве это дипломатично?!", - сказал Сарджвеладзе.Депутат утверждает, что Россия не обходила санкции с использованием Грузии."Если один гражданин уехал, взял с собой в Россию и завез несколько вещей, которые в дефиците, это не значит, что это есть "черная дыра", - отметил депутат.Что повлияет на снижение инфляции в Грузии – мнение эксперта>>О том, что грузино-российскую границу могут пересекать товары, которые запрещены международными санкциями, не раз заявляли грузинские оппозиционеры. Власти Грузии это категорически отрицали. По данным Минфина, таможенно-пропускной пункт на грузино-российской границе оснащен новейшими системами проверки, увеличено количество сотрудников и усилен контроль за санкционными товарами. Строгому таможенному контролю, помимо прочего, подлежат товары военного и двойного назначения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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