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В "Грузинской мечте" раскритиковали заявление посла Чехии
В "Грузинской мечте" раскритиковали заявление посла Чехии
Депутат утверждает, что Россия не обходила санкции с использованием Грузии 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T15:54+0400
2022-12-02T15:54+0400
2022-12-02T16:08+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Послу Чехии в Грузии Петру Микиска следует быть более предусмотрительным, когда он делает подобные серьезные заявление, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.Ранее Микиска сообщил грузинскому онлайн-изданию Netgazeti, что в 2022 году экспорт ческой продукции в Грузию "почти удвоен", и что часть этой продукции попадает в Россию (в обход санкций - ред.).По словам депутата, когда другому государству предъявляешь подобные обвинения, у тебя должны быть и серьезные аргументы."Надеяться только на то, что грузинские власти встанут и будут оправдываться - неправильно. Разве это дипломатично?!", - сказал Сарджвеладзе.Депутат утверждает, что Россия не обходила санкции с использованием Грузии."Если один гражданин уехал, взял с собой в Россию и завез несколько вещей, которые в дефиците, это не значит, что это есть "черная дыра", - отметил депутат.Что повлияет на снижение инфляции в Грузии – мнение эксперта>>О том, что грузино-российскую границу могут пересекать товары, которые запрещены международными санкциями, не раз заявляли грузинские оппозиционеры. Власти Грузии это категорически отрицали. По данным Минфина, таможенно-пропускной пункт на грузино-российской границе оснащен новейшими системами проверки, увеличено количество сотрудников и усилен контроль за санкционными товарами. Строгому таможенному контролю, помимо прочего, подлежат товары военного и двойного назначения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, чехия, тбилиси, грузинская мечта
В "Грузинской мечте" раскритиковали заявление посла Чехии
15:54 02.12.2022 (обновлено: 16:08 02.12.2022)
Депутат утверждает, что Россия не обходила санкции с использованием Грузии
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Послу Чехии в Грузии Петру Микиска следует быть более предусмотрительным, когда он делает подобные серьезные заявление, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.
Ранее Микиска сообщил грузинскому онлайн-изданию Netgazeti, что в 2022 году экспорт ческой продукции в Грузию "почти удвоен", и что часть этой продукции попадает в Россию (в обход санкций - ред.).
"Посол берет на себя очень большую ответственность, а также на то государство, которое он представляет. Честно говоря, я думал, что это будет интерпретацией и чем-то другим, поскольку это не такой уж корректный поступок", - заявил Сарджвеладзе в эфире телеканала PalitraNews.
По словам депутата, когда другому государству предъявляешь подобные обвинения, у тебя должны быть и серьезные аргументы.
"Надеяться только на то, что грузинские власти встанут и будут оправдываться - неправильно. Разве это дипломатично?!", - сказал Сарджвеладзе.
Депутат утверждает, что Россия не обходила санкции с использованием Грузии.
"Если один гражданин уехал, взял с собой в Россию и завез несколько вещей, которые в дефиците, это не значит, что это есть "черная дыра", - отметил депутат.
О том, что грузино-российскую границу могут пересекать товары, которые запрещены международными санкциями, не раз заявляли грузинские оппозиционеры. Власти Грузии это категорически отрицали.
По данным Минфина, таможенно-пропускной пункт на грузино-российской границе оснащен новейшими системами проверки, увеличено количество сотрудников и усилен контроль за санкционными товарами. Строгому таможенному контролю, помимо прочего, подлежат товары военного и двойного назначения.