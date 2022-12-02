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"Дни грузинской культуры" пройдут в Москве
"Дни грузинской культуры" пройдут в Москве
Мероприятие завершится грандиозным концертом "Мы вместе" в Большом концертном зале "Космос" с участием множества московских артистов грузинского происхождения 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T08:01+0400
2022-12-02T08:01+0400
2022-12-02T08:01+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. "Дни грузинской культуры" пройдут в Москве с 11 по 13 декабря 2002 года, говорится на сайте Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России.Мероприятия будут проходить в разных локациях, таких как Московский дом национальностей, Дом народов России и другие.Также будут проходить культурные мероприятия, выставки, мастер-классы грузинской кулинарии, лекции и другое. Празднование "Дни грузинской культуры" завершится 13 декабря грандиозным концертом "Мы вместе" в Большом концертном зале "Космос" с участием множества московских артистов грузинского происхождения и хореографических коллективов.В мероприятиях будут принимать участие представители всех Федеральных национально-культурных автономий и представители власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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москва, культура, россия, грузия, новости, грузино-российские отношения, анонсы
москва, культура, россия, грузия, новости, грузино-российские отношения, анонсы
"Дни грузинской культуры" пройдут в Москве
Мероприятие завершится грандиозным концертом "Мы вместе" в Большом концертном зале "Космос" с участием множества московских артистов грузинского происхождения
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik.
"Дни грузинской культуры" пройдут в Москве с 11 по 13 декабря 2002 года, говорится на сайте
Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России.
Мероприятия будут проходить в разных локациях, таких как Московский дом национальностей, Дом народов России и другие.
В рамках празднования "Дней грузинской культуры" состоятся Форум Грузинской диаспоры России "Итоги 2022", конференции по миграционным и транспортным вопросам, заседания глав грузинских диаспорных объединений, межнациональный круглый стол и другие.
Также будут проходить культурные мероприятия, выставки, мастер-классы грузинской кулинарии, лекции и другое.
Празднование "Дни грузинской культуры" завершится 13 декабря грандиозным концертом "Мы вместе" в Большом концертном зале "Космос" с участием множества московских артистов грузинского происхождения и хореографических коллективов.
В мероприятиях будут принимать участие представители всех Федеральных национально-культурных автономий и представители власти.