https://sputnik-georgia.ru/20221202/dni-gruzinskoy-kultury-proydut-v-moskve-272517505.html

"Дни грузинской культуры" пройдут в Москве

"Дни грузинской культуры" пройдут в Москве

Мероприятие завершится грандиозным концертом "Мы вместе" в Большом концертном зале "Космос" с участием множества московских артистов грузинского происхождения 02.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. "Дни грузинской культуры" пройдут в Москве с 11 по 13 декабря 2002 года, говорится на сайте Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России.Мероприятия будут проходить в разных локациях, таких как Московский дом национальностей, Дом народов России и другие.Также будут проходить культурные мероприятия, выставки, мастер-классы грузинской кулинарии, лекции и другое. Празднование "Дни грузинской культуры" завершится 13 декабря грандиозным концертом "Мы вместе" в Большом концертном зале "Космос" с участием множества московских артистов грузинского происхождения и хореографических коллективов.В мероприятиях будут принимать участие представители всех Федеральных национально-культурных автономий и представители власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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