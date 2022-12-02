https://sputnik-georgia.ru/20221202/mask-predstavil-sleduyuschee-pokolenie-gruzovikov-tesla--video-272652530.html
Маск представил следующее поколение грузовиков Tesla – ВИДЕО
Маск представил следующее поколение грузовиков Tesla – ВИДЕО
Мощность грузовика в три раза превосходит все доступные тягачи, машина может проехать сотни километров без подзарядки 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T12:29+0400
2022-12-02T12:29+0400
2022-12-02T12:54+0400
илон маск
в мире
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/09/268352465_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_6a08996e7fbfdb43c27f9043f6510aeb.jpg
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. "Зверь" (Beast) – так называется новый продукт компании американского миллиардера Илона Маска, второе поколение грузовиков Tesla."Это слон, который движется как гепард. Он быстро разгоняется, быстро тормозит", – заявил Маск на презентации.Любопытно, что на сцену Маск выехал за рулем нового грузовика. "Многое прошло за пять лет, но вот мы и снова здесь", – поприветствовал аудиторию бизнесмен."Эта штука выглядит будто из будущего. Она веселая, классно выглядит, ощущение, что ты водишь Tesla", – сказал Маск, пообещав водителям нового транспортного средства, что они будут чувствовать себя на дороге "круче всех".По словам Маска, мощность грузовика в три раза превосходит все доступные тягачи, машина может проехать сотни километров без подзарядки. Он отметил, что первую партию грузовиков доставят компании Pepsi.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/09/268352465_165:145:2702:2048_1920x0_80_0_0_44ede68c2881547f20ee763336fb427f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
илон маск, в мире, новости, общество
илон маск, в мире, новости, общество
Маск представил следующее поколение грузовиков Tesla – ВИДЕО
12:29 02.12.2022 (обновлено: 12:54 02.12.2022)
Мощность грузовика в три раза превосходит все доступные тягачи, машина может проехать сотни километров без подзарядки
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. "Зверь" (Beast) – так называется новый продукт компании американского миллиардера Илона Маска, второе поколение грузовиков Tesla.
"Это слон, который движется как гепард. Он быстро разгоняется, быстро тормозит", – заявил Маск на презентации.
Любопытно, что на сцену Маск выехал за рулем нового грузовика. "Многое прошло за пять лет, но вот мы и снова здесь", – поприветствовал аудиторию бизнесмен.
"Эта штука выглядит будто из будущего. Она веселая, классно выглядит, ощущение, что ты водишь Tesla", – сказал Маск, пообещав водителям нового транспортного средства, что они будут чувствовать себя на дороге "круче всех".
По словам Маска, мощность грузовика в три раза превосходит все доступные тягачи, машина может проехать сотни километров без подзарядки. Он отметил, что первую партию грузовиков доставят компании Pepsi.