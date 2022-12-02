https://sputnik-georgia.ru/20221202/mask-predstavil-sleduyuschee-pokolenie-gruzovikov-tesla--video-272652530.html

Маск представил следующее поколение грузовиков Tesla – ВИДЕО

Маск представил следующее поколение грузовиков Tesla – ВИДЕО

Мощность грузовика в три раза превосходит все доступные тягачи, машина может проехать сотни километров без подзарядки 02.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. "Зверь" (Beast) – так называется новый продукт компании американского миллиардера Илона Маска, второе поколение грузовиков Tesla."Это слон, который движется как гепард. Он быстро разгоняется, быстро тормозит", – заявил Маск на презентации.Любопытно, что на сцену Маск выехал за рулем нового грузовика. "Многое прошло за пять лет, но вот мы и снова здесь", – поприветствовал аудиторию бизнесмен."Эта штука выглядит будто из будущего. Она веселая, классно выглядит, ощущение, что ты водишь Tesla", – сказал Маск, пообещав водителям нового транспортного средства, что они будут чувствовать себя на дороге "круче всех".По словам Маска, мощность грузовика в три раза превосходит все доступные тягачи, машина может проехать сотни километров без подзарядки. Он отметил, что первую партию грузовиков доставят компании Pepsi.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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