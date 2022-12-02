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Шольц позвонил Путину – о чем говорили политики?
Шольц позвонил Путину – о чем говорили политики?
Российский лидер призвал Берлин пересмотреть свои подходы к украинским событиям 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T16:39+0400
2022-12-02T16:39+0400
2022-12-02T16:39+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить различные аспекты ситуации на Украине.Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля, в ходе разговора внимание было обращено "на деструктивную линию западных государств, включая Германию, накачивающих киевский режим вооружениями, осуществляющих подготовку украинских военных". Такая политика Запада стимулирует радикальных украинских националистов к совершению все новых кровавых преступлений против мирного населения.Российский лидер призвал Берлин пересмотреть свои подходы к украинским событиям.В разговоре Путин отметил, что российская армия долго воздерживалась от точечных ракетных ударов по некоторым целям на Украине, но была вынуждена начать их в ответ на атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики. Теракты на двух газопроводах "Северного потока" находятся в этом же ряду. По ним необходимо провести абсолютно прозрачное расследование с участием представителей России, добавили в Кремле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, в мире, политика, россия, владимир путин, украина, германия, киев, обострение ситуации вокруг украины 2022
новости, в мире, политика, россия, владимир путин, украина, германия, киев, обострение ситуации вокруг украины 2022
Шольц позвонил Путину – о чем говорили политики?
Российский лидер призвал Берлин пересмотреть свои подходы к украинским событиям
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить различные аспекты ситуации на Украине.
Как передает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Кремля, в ходе разговора внимание было обращено "на деструктивную линию западных государств, включая Германию, накачивающих киевский режим вооружениями, осуществляющих подготовку украинских военных".
"Все это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров", – говорится в релизе пресс-службы Кремля.
Такая политика Запада стимулирует радикальных украинских националистов к совершению все новых кровавых преступлений против мирного населения.
Российский лидер призвал Берлин пересмотреть свои подходы к украинским событиям.
В разговоре Путин отметил, что российская армия долго воздерживалась от точечных ракетных ударов по некоторым целям на Украине, но была вынуждена начать их в ответ на атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики. Теракты на двух газопроводах "Северного потока" находятся в этом же ряду. По ним необходимо провести абсолютно прозрачное расследование с участием представителей России, добавили в Кремле.