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Стоимость строительства в Грузии выросла в сентябре – новая статистика
Стоимость строительства в Грузии выросла в сентябре – новая статистика
Рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения заработной платы рабочих на 4,4% 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T09:01+0400
2022-12-02T09:01+0400
2022-12-02T09:13+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за октябрь 2022 года выросла на 1,2% по сравнению с сентябрем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения заработной платы рабочих на 4,4% и цены на строительные материалы на 0,6%.В октябре по сравнению с февралем 2022 года Индекс стоимости строительства вырос на 8,2%, что было вызвано ростом цен на стройматериалы на 4,7% и ростом зарплаты работников на 12,7%.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, строительство
грузия, новости, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, строительство
Стоимость строительства в Грузии выросла в сентябре – новая статистика
09:01 02.12.2022 (обновлено: 09:13 02.12.2022)
Рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения заработной платы рабочих на 4,4%
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за октябрь 2022 года выросла на 1,2% по сравнению с сентябрем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Ведомство начало расчет ежемесячного индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения заработной платы рабочих на 4,4% и цены на строительные материалы на 0,6%.
В октябре по сравнению с февралем 2022 года Индекс стоимости строительства вырос на 8,2%, что было вызвано ростом цен на стройматериалы на 4,7% и ростом зарплаты работников на 12,7%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.