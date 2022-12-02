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В Батуми открылся грузино-азербайджанский правовой форум
В Батуми открылся грузино-азербайджанский правовой форум
Целью форума является обмен опытом и углубление отношений между министерствами юстиции двух стран 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T22:38+0400
2022-12-02T22:38+0400
2022-12-02T22:38+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек - Sputnik. Грузино-азербайджанский правовой форум, котором обсуждаются правовые отношения и нюансы работы юстиции двух стран, открылся в Батуми, сообщает пресс-служба Минюста Грузии.По сообщению ведомства, целью форума является обмен опытом и углубление отношений между министерствами юстиции двух стран.Открыли форум министр юстиции Грузии Рати Брегадзе и его азербайджанский коллега Фикрет Мамедов.Премьер Грузии встретился с главой Минюста Азербайджана – о чем говорили стороны >>На форуме будут обсуждаться такие вопросы, как укрепление системы правосудия, перевод услуг в цифровой формат, укрепление пенитенциарной системы и системы пробации, а также взаимная правовая помощьПо данным Минюста Грузии, форум является продолжением тесного и плодотворного сотрудничества министров юстиции двух стран, начавшегося в прошлом году в Венеции в рамках международной конференции, организованной Советом Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, рати брегадзе, батуми, азербайджан, министерство юстиции грузии, грузино-азербайджанские отношения
грузия, новости, политика, рати брегадзе, батуми, азербайджан, министерство юстиции грузии, грузино-азербайджанские отношения
В Батуми открылся грузино-азербайджанский правовой форум
Целью форума является обмен опытом и углубление отношений между министерствами юстиции двух стран
ТБИЛИСИ, 2 дек - Sputnik. Грузино-азербайджанский правовой форум, котором обсуждаются правовые отношения и нюансы работы юстиции двух стран, открылся в Батуми, сообщает пресс-служба Минюста Грузии.
По сообщению ведомства, целью форума является обмен опытом и углубление отношений между министерствами юстиции двух стран.
Открыли форум министр юстиции Грузии Рати Брегадзе и его азербайджанский коллега Фикрет Мамедов.
На форуме будут обсуждаться такие вопросы, как укрепление системы правосудия, перевод услуг в цифровой формат, укрепление пенитенциарной системы и системы пробации, а также взаимная правовая помощь
По данным Минюста Грузии, форум является продолжением тесного и плодотворного сотрудничества министров юстиции двух стран, начавшегося в прошлом году в Венеции в рамках международной конференции, организованной Советом Европы.