https://sputnik-georgia.ru/20221202/v-batumi-otkrylsya-gruzino-azerbaydzhanskiy-pravovoy-forum-272677659.html

В Батуми открылся грузино-азербайджанский правовой форум

В Батуми открылся грузино-азербайджанский правовой форум

Целью форума является обмен опытом и углубление отношений между министерствами юстиции двух стран 02.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-02T22:38+0400

2022-12-02T22:38+0400

2022-12-02T22:38+0400

грузия

новости

политика

рати брегадзе

батуми

азербайджан

министерство юстиции грузии

грузино-азербайджанские отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/09/261903589_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_98505621c994624ee173628b9294ccd1.jpg

ТБИЛИСИ, 2 дек - Sputnik. Грузино-азербайджанский правовой форум, котором обсуждаются правовые отношения и нюансы работы юстиции двух стран, открылся в Батуми, сообщает пресс-служба Минюста Грузии.По сообщению ведомства, целью форума является обмен опытом и углубление отношений между министерствами юстиции двух стран.Открыли форум министр юстиции Грузии Рати Брегадзе и его азербайджанский коллега Фикрет Мамедов.Премьер Грузии встретился с главой Минюста Азербайджана – о чем говорили стороны >>На форуме будут обсуждаться такие вопросы, как укрепление системы правосудия, перевод услуг в цифровой формат, укрепление пенитенциарной системы и системы пробации, а также взаимная правовая помощьПо данным Минюста Грузии, форум является продолжением тесного и плодотворного сотрудничества министров юстиции двух стран, начавшегося в прошлом году в Венеции в рамках международной конференции, организованной Советом Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

батуми

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, рати брегадзе, батуми, азербайджан, министерство юстиции грузии, грузино-азербайджанские отношения