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В Грузии появится детская онкологическая государственная клиника
В Грузии появится детская онкологическая государственная клиника
Для этого Минздрав страны намерен перенять лучший опыт развитых стран и подключить иностранных экспертов 02.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Cоздание детской онкологической государственной клиники и расширение гемато-онкологических сервисов планируется в Грузии по решению министра здравоохранения Зураба Азарашвили, говорится в сообщении Минздрава страны.В связи с этим в ведомстве создана рабочая группа, члены которой встретились со специалистами ведущих государственных клиник онкогематологического направления Тель-Авива ("Sheba Tel Hashomer Hospital", "Ichilov Medical Center", "Hadassah Medical Center").В частности, представители Минздрава Грузии провели встречи с руководителями клиник и клиницистами, которые поделились с грузинскими коллегами своим опытом и рассказали о тех сервисах, которые есть в их больницах.На встречах стороны также рассмотрели вопросы будущего двустороннего сотрудничества. В рамках визита представители Минздрава Грузии также встретились с членами НПО, работающих в сфере детской онкологии, которые с помощью небюджетных средств и благотворительности содействуют развитию детских онкологических сервисов в Израиле.В процессе создания детской онкологической государственной клиники Минздрав Грузии намерен перенять лучший опыт развитых стран и подключить иностранных экспертов. После Израиля члены рабочей группы ознакомятся с практикой работы немецких врачей.Визит рабочей группы Минздрава состоялся в Тель-Авиве при поддержке посольства Грузии в Израиле и посла Израиля в Грузии Хадас Мейцад. Во встречах также принял участие посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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рак, грузия, новости, общество, лаша жвания, зураб азарашвили, израиль, тель-авив, минздрав
рак, грузия, новости, общество, лаша жвания, зураб азарашвили, израиль, тель-авив, минздрав

В Грузии появится детская онкологическая государственная клиника

18:49 02.12.2022
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsВ Грузии планируется создание детской онкологической государственной клиники
В Грузии планируется создание детской онкологической государственной клиники - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2022
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
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Для этого Минздрав страны намерен перенять лучший опыт развитых стран и подключить иностранных экспертов
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Cоздание детской онкологической государственной клиники и расширение гемато-онкологических сервисов планируется в Грузии по решению министра здравоохранения Зураба Азарашвили, говорится в сообщении Минздрава страны.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsВ Грузии планируется создание детской онкологической государственной клиники
В Грузии планируется создание детской онкологической государственной клиники - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2022
В Грузии планируется создание детской онкологической государственной клиники
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
В связи с этим в ведомстве создана рабочая группа, члены которой встретились со специалистами ведущих государственных клиник онкогематологического направления Тель-Авива ("Sheba Tel Hashomer Hospital", "Ichilov Medical Center", "Hadassah Medical Center").
В частности, представители Минздрава Грузии провели встречи с руководителями клиник и клиницистами, которые поделились с грузинскими коллегами своим опытом и рассказали о тех сервисах, которые есть в их больницах.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsВ Грузии планируется создание детской онкологической государственной клиники
В Грузии планируется создание детской онкологической государственной клиники - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2022
В Грузии планируется создание детской онкологической государственной клиники
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
На встречах стороны также рассмотрели вопросы будущего двустороннего сотрудничества.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsВ Грузии планируется создание детской онкологической государственной клиники
В Грузии планируется создание детской онкологической государственной клиники - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2022
В Грузии планируется создание детской онкологической государственной клиники
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
В рамках визита представители Минздрава Грузии также встретились с членами НПО, работающих в сфере детской онкологии, которые с помощью небюджетных средств и благотворительности содействуют развитию детских онкологических сервисов в Израиле.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsВ Грузии планируется создание детской онкологической государственной клиники
В Грузии планируется создание детской онкологической государственной клиники - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2022
В Грузии планируется создание детской онкологической государственной клиники
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
В процессе создания детской онкологической государственной клиники Минздрав Грузии намерен перенять лучший опыт развитых стран и подключить иностранных экспертов. После Израиля члены рабочей группы ознакомятся с практикой работы немецких врачей.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsВ Грузии планируется создание детской онкологической государственной клиники
В Грузии планируется создание детской онкологической государственной клиники - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2022
В Грузии планируется создание детской онкологической государственной клиники
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
Визит рабочей группы Минздрава состоялся в Тель-Авиве при поддержке посольства Грузии в Израиле и посла Израиля в Грузии Хадас Мейцад. Во встречах также принял участие посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.
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