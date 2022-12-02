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В Грузии появится детская онкологическая государственная клиника

В Грузии появится детская онкологическая государственная клиника

Для этого Минздрав страны намерен перенять лучший опыт развитых стран и подключить иностранных экспертов 02.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-02T18:49+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Cоздание детской онкологической государственной клиники и расширение гемато-онкологических сервисов планируется в Грузии по решению министра здравоохранения Зураба Азарашвили, говорится в сообщении Минздрава страны.В связи с этим в ведомстве создана рабочая группа, члены которой встретились со специалистами ведущих государственных клиник онкогематологического направления Тель-Авива ("Sheba Tel Hashomer Hospital", "Ichilov Medical Center", "Hadassah Medical Center").В частности, представители Минздрава Грузии провели встречи с руководителями клиник и клиницистами, которые поделились с грузинскими коллегами своим опытом и рассказали о тех сервисах, которые есть в их больницах.На встречах стороны также рассмотрели вопросы будущего двустороннего сотрудничества. В рамках визита представители Минздрава Грузии также встретились с членами НПО, работающих в сфере детской онкологии, которые с помощью небюджетных средств и благотворительности содействуют развитию детских онкологических сервисов в Израиле.В процессе создания детской онкологической государственной клиники Минздрав Грузии намерен перенять лучший опыт развитых стран и подключить иностранных экспертов. После Израиля члены рабочей группы ознакомятся с практикой работы немецких врачей.Визит рабочей группы Минздрава состоялся в Тель-Авиве при поддержке посольства Грузии в Израиле и посла Израиля в Грузии Хадас Мейцад. Во встречах также принял участие посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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