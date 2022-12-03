https://sputnik-georgia.ru/20221203/beremennaya-keti-melua-anonsirovala-kontsertnyy-tur-v-2023-godu-272684323.html

Беременная Кэти Мелуа анонсировала концертный тур в 2023 году

Беременная Кэти Мелуа анонсировала концертный тур в 2023 году

Это будет непростое турне, в которое она отправится со своим первенцем, призналась звезда 03.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-03T21:42+0400

2022-12-03T21:42+0400

2022-12-03T21:42+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Знаменитая британская певица с грузинскими корнями Кэти Мелуа, которая вот-вот впервые станет матерью, анонсировала концертный тур весной 2023 года. "Первый тур с животиком": певица Кэти Мелуа ждет первенца >>>Тур называется "Любовь и деньги" (The Love & Money) и объединит страны Европы и Великобританию. По словам исполнительницы, это будет непростое турне, в которое она отправится со своим первенцем."Объявляя тур 2023 года, я на седьмом небе от счастья. Гастроли будут сопряжены со многими организационными сложностями, особенно с ребенком, но мы полны решимости устроить изысканные вечера в концертных залах по всей Европе и Великобритании. Билеты уже доступны", – написал Мелуа в Twitter.Невероятную музыку и уточненный вокал Кэти услышат в Польше, Германии, Нидерландах, Бельгии, Франции и Великобритании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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