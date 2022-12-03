https://sputnik-georgia.ru/20221203/muzyka-iz-gruzinskikh-kinofilmov-prozvuchit-v-tbilisi-pod-novyy-god-272286845.html

Музыка из грузинских кинофильмов прозвучит в Тбилиси под Новый год

Музыка из грузинских кинофильмов прозвучит в Тбилиси под Новый год

На сцене прозвучит прекрасная киномузыка грузинских композиторов, которая пережила время 03.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-03T23:03+0400

2022-12-03T23:03+0400

2022-12-03T23:03+0400

тбилисский симфонический оркестр

тбилиси

вахтанг кахидзе

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ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Концертная программа "Песни из грузинских кинофильмов" прозвучит на сцене тбилисского Музыкально-культурного центра им. Д. Кахидзе 28 декабря.На вечере выступят Тбилисский симфонический оркестр под управлением дирижера Вахтанга Кахидзе, а также солисты – дочь легендарной Нани Брегвадзе, Эка Мамаладзе, Нека Себискверадзе, Давид Нозадзе, Гедеван Джинчарадзе и Натука Кахидзе. В программе – произведения выдающихся композиторов, прозвучавшие в картинах из сокровищницы грузинского кино. "В репертуаре представлена блестящая киномузыка грузинских композиторов, которая была созданы в разные годы и пережила время", – говорится в анонсе концерта.Это написанная к кинофильмам музыка Реваза Лагидзе, Арчила Кереселидзе, Сулхана Цинцадзе, Гии Канчели, Бидзины Квернадзе и Вахтанга Кахидзе. Билеты на концерт доступны в кассе центра и онлайн. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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тбилисский симфонический оркестр, тбилиси, вахтанг кахидзе, нани брегвадзе, реваз лагидзе, культурная жизнь грузии, грузия, культура, новости, анонсы