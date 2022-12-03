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Музыка из грузинских кинофильмов прозвучит в Тбилиси под Новый год
Музыка из грузинских кинофильмов прозвучит в Тбилиси под Новый год
На сцене прозвучит прекрасная киномузыка грузинских композиторов, которая пережила время 03.12.2022, Sputnik Грузия
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тбилисский симфонический оркестр
тбилиси
вахтанг кахидзе
нани брегвадзе
реваз лагидзе
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ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Концертная программа "Песни из грузинских кинофильмов" прозвучит на сцене тбилисского Музыкально-культурного центра им. Д. Кахидзе 28 декабря.На вечере выступят Тбилисский симфонический оркестр под управлением дирижера Вахтанга Кахидзе, а также солисты – дочь легендарной Нани Брегвадзе, Эка Мамаладзе, Нека Себискверадзе, Давид Нозадзе, Гедеван Джинчарадзе и Натука Кахидзе. В программе – произведения выдающихся композиторов, прозвучавшие в картинах из сокровищницы грузинского кино. "В репертуаре представлена блестящая киномузыка грузинских композиторов, которая была созданы в разные годы и пережила время", – говорится в анонсе концерта.Это написанная к кинофильмам музыка Реваза Лагидзе, Арчила Кереселидзе, Сулхана Цинцадзе, Гии Канчели, Бидзины Квернадзе и Вахтанга Кахидзе. Билеты на концерт доступны в кассе центра и онлайн. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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тбилисский симфонический оркестр, тбилиси, вахтанг кахидзе, нани брегвадзе, реваз лагидзе, культурная жизнь грузии, грузия, культура, новости, анонсы
тбилисский симфонический оркестр, тбилиси, вахтанг кахидзе, нани брегвадзе, реваз лагидзе, культурная жизнь грузии, грузия, культура, новости, анонсы

Музыка из грузинских кинофильмов прозвучит в Тбилиси под Новый год

23:03 03.12.2022
© photo:courtesy of Djansug Kakhidze Tbilisi center for Music and CultureМузыкальный центр имени Джансуга Кахидзе
Музыкальный центр имени Джансуга Кахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2022
© photo:courtesy of Djansug Kakhidze Tbilisi center for Music and Culture
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На сцене прозвучит прекрасная киномузыка грузинских композиторов, которая пережила время
ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Концертная программа "Песни из грузинских кинофильмов" прозвучит на сцене тбилисского Музыкально-культурного центра им. Д. Кахидзе 28 декабря.
На вечере выступят Тбилисский симфонический оркестр под управлением дирижера Вахтанга Кахидзе, а также солисты – дочь легендарной Нани Брегвадзе, Эка Мамаладзе, Нека Себискверадзе, Давид Нозадзе, Гедеван Джинчарадзе и Натука Кахидзе.
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В программе – произведения выдающихся композиторов, прозвучавшие в картинах из сокровищницы грузинского кино. "В репертуаре представлена блестящая киномузыка грузинских композиторов, которая была созданы в разные годы и пережила время", – говорится в анонсе концерта.
Это написанная к кинофильмам музыка Реваза Лагидзе, Арчила Кереселидзе, Сулхана Цинцадзе, Гии Канчели, Бидзины Квернадзе и Вахтанга Кахидзе. Билеты на концерт доступны в кассе центра и онлайн.
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