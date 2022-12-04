https://sputnik-georgia.ru/20221204/vnimaniyu-stolichnykh-avtomobilistov---na-prospekte-rustaveli-vvodyatsya-ogranicheniya-272696807.html

Вниманию столичных автомобилистов - на проспекте Руставели вводятся ограничения

Вниманию столичных автомобилистов - на проспекте Руставели вводятся ограничения

Движение по площади Свободы будет ограничено только в направлении проспекта Руставели 04.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-04T14:32+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Движение транспорта будет ограничено с 00:00 до 06:00 5 декабря в связи с установкой новогодней иллюминации на участке дороги от площади Первой Республики до площади Свободы, информацию распространяет мэрия Тбилиси.Автомобили смогут ездить по улицам Леонидзе, Ингороква, Александра Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили. Движение транспорта с проспекта Меликишвили на остальные улицы района Мтацминда будет разрешено по улицам Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човелидзе, Зандукели, а затем по улицам Барнова, Гогебашвили и Какабадзе.С других улиц Мтацминдского района можно будет попасть на проспект Меликишвили и на территорию станции метро "Руставели" по улицам Грибоедова, Макашвили, Барнова и Шанидзе. Каладзе призвал бизнесменов поучаствовать в оформлении Тбилиси к Новому году >>Движение по площади Свободы будет ограничено только в направлении проспекта Руставели.Водители частных автомобилей, направляющиеся к площади Свободы со стороны станции метро "Руставели", после поворота у Оливкового дерева на проспекте Руставели поедут по улице Михаила Джавахишвили и правой набережной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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