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МВД Грузии заявило о раскрытии убийства в лесу на западе Грузии
МВД Грузии заявило о раскрытии убийства в лесу на западе Грузии
Подозреваемый во время ссоры нанес несколько ранений холодным оружием своему односельчанину в лесу, расположенном в Амбролаурском районе 04.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-04T16:39+0400
2022-12-04T17:08+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Полиции задержала 35-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.Следствие установило, что подозреваемый во время ссоры нанес несколько ранений холодным оружием своему односельчанину в лесу, расположенном в Амбролаурском районе. После этого преступник скрылся с места преступления. Мужчина 62 лет скончался на месте от полученных ранений.На западе Грузии мужчину зарезали в лесу &gt;&gt;Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.По данным местных СМИ, последний раз убитого видели идущим в лес с соседом, у которого были проблемы с психикой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, убийство
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, убийство

МВД Грузии заявило о раскрытии убийства в лесу на западе Грузии

16:39 04.12.2022 (обновлено: 17:08 04.12.2022)
© photo: Sputnik / StringerАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 04.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Подозреваемый во время ссоры нанес несколько ранений холодным оружием своему односельчанину в лесу, расположенном в Амбролаурском районе
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Полиции задержала 35-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что подозреваемый во время ссоры нанес несколько ранений холодным оружием своему односельчанину в лесу, расположенном в Амбролаурском районе. После этого преступник скрылся с места преступления. Мужчина 62 лет скончался на месте от полученных ранений.
На западе Грузии мужчину зарезали в лесу >>
Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
По данным местных СМИ, последний раз убитого видели идущим в лес с соседом, у которого были проблемы с психикой.
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