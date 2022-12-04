https://sputnik-georgia.ru/20221204/mvd-gruzii-zayavilo-o-raskrytii-ubiystva-v-lesu-na-zapade-gruzii-272698997.html

МВД Грузии заявило о раскрытии убийства в лесу на западе Грузии

МВД Грузии заявило о раскрытии убийства в лесу на западе Грузии

Подозреваемый во время ссоры нанес несколько ранений холодным оружием своему односельчанину в лесу, расположенном в Амбролаурском районе 04.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-04T16:39+0400

2022-12-04T16:39+0400

2022-12-04T17:08+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Полиции задержала 35-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.Следствие установило, что подозреваемый во время ссоры нанес несколько ранений холодным оружием своему односельчанину в лесу, расположенном в Амбролаурском районе. После этого преступник скрылся с места преступления. Мужчина 62 лет скончался на месте от полученных ранений.На западе Грузии мужчину зарезали в лесу >>Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.По данным местных СМИ, последний раз убитого видели идущим в лес с соседом, у которого были проблемы с психикой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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