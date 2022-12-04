https://sputnik-georgia.ru/20221204/mvd-gruzii-zayavilo-o-raskrytii-ubiystva-v-lesu-na-zapade-gruzii-272698997.html
МВД Грузии заявило о раскрытии убийства в лесу на западе Грузии
МВД Грузии заявило о раскрытии убийства в лесу на западе Грузии
Подозреваемый во время ссоры нанес несколько ранений холодным оружием своему односельчанину в лесу, расположенном в Амбролаурском районе 04.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-04T16:39+0400
2022-12-04T16:39+0400
2022-12-04T17:08+0400
грузия
новости
происшествия
мвд грузии
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824813_0:45:2501:1451_1920x0_80_0_0_9405d8e8b09b017a80f102021def2027.jpg
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Полиции задержала 35-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.Следствие установило, что подозреваемый во время ссоры нанес несколько ранений холодным оружием своему односельчанину в лесу, расположенном в Амбролаурском районе. После этого преступник скрылся с места преступления. Мужчина 62 лет скончался на месте от полученных ранений.На западе Грузии мужчину зарезали в лесу >>Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.По данным местных СМИ, последний раз убитого видели идущим в лес с соседом, у которого были проблемы с психикой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824813_119:0:2344:1669_1920x0_80_0_0_3494d514a5d1d78ccbe18731f0967818.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, убийство
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, убийство
МВД Грузии заявило о раскрытии убийства в лесу на западе Грузии
16:39 04.12.2022 (обновлено: 17:08 04.12.2022)
Подозреваемый во время ссоры нанес несколько ранений холодным оружием своему односельчанину в лесу, расположенном в Амбролаурском районе
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Полиции задержала 35-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что подозреваемый во время ссоры нанес несколько ранений холодным оружием своему односельчанину в лесу, расположенном в Амбролаурском районе. После этого преступник скрылся с места преступления. Мужчина 62 лет скончался на месте от полученных ранений.
Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
По данным местных СМИ, последний раз убитого видели идущим в лес с соседом, у которого были проблемы с психикой.