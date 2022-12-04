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ОПЕК+ продолжит текущее сокращение добычи
ОПЕК+ продолжит текущее сокращение добычи
Снижение добычи участники сделки ОПЕК+ объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами уменьшения спроса на нефть 04.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-04T17:47+0400
2022-12-04T17:47+0400
2022-12-04T17:58+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. ОПЕК+ решил сохранить действующие параметры сделки, подтвердив октябрьское решение альянса, продолжит сокращать добычу на 2 миллиона баррелей в сутки, говорится в официальном коммюнике альянса по итогам прошедшего в воскресенье заседания.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.По словам вице-премьера РФ Александра Новака, ОПЕК+ подчеркнул готовность в любой момент собраться и принять решение, чтобы скорректировать ситуацию на рынке, сейчас это не понадобилось. "Ещё раз договорились о том, что следующая встреча у нас пройдет в начале февраля, 1 февраля, JMMC (Министерский мониторинговый комитет - ред.), а министерская встреча - в июне месяце следующего года", - добавил он.Опубликовано решение ЕС о потолке цен на нефть из России >>Снижение добычи участники сделки ОПЕК+ объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами уменьшения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, экономика, новости, опек, цены на нефть, российская нефть, александр новак
в мире, экономика, новости, опек, цены на нефть, российская нефть, александр новак
ОПЕК+ продолжит текущее сокращение добычи
17:47 04.12.2022 (обновлено: 17:58 04.12.2022)
Снижение добычи участники сделки ОПЕК+ объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами уменьшения спроса на нефть
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. ОПЕК+ решил сохранить действующие параметры сделки, подтвердив октябрьское решение альянса, продолжит сокращать добычу на 2 миллиона баррелей в сутки, говорится в официальном коммюнике альянса по итогам прошедшего в воскресенье заседания.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.
"Страны-участницы решили: подтвердить решение 10-й министерской встречи ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года и одобренное на последующих встречах, включая 19-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 18 июля 2021 года и 33-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 5 октября 2022 года", - говорится в документе.
По словам вице-премьера РФ Александра Новака, ОПЕК+ подчеркнул готовность в любой момент собраться и принять решение, чтобы скорректировать ситуацию на рынке, сейчас это не понадобилось.
"Ещё раз договорились о том, что следующая встреча у нас пройдет в начале февраля, 1 февраля, JMMC (Министерский мониторинговый комитет - ред.), а министерская встреча - в июне месяце следующего года", - добавил он.
Снижение добычи участники сделки ОПЕК+ объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами уменьшения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.