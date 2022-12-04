https://sputnik-georgia.ru/20221204/opublikovano-reshenie-es-o-potolke-tsen-na-neft-iz-rossii-272694194.html
Опубликовано решение ЕС о потолке цен на нефть из России
Опубликовано решение ЕС о потолке цен на нефть из России
Министры стран ОПЕК+ обсудят в воскресенье дальнейший план по добыче в связи с введение эмбарго на российскую нефть 04.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-04T10:12+0400
2022-12-04T10:12+0400
2022-12-04T10:16+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Евросоюз опубликовал в официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России.Страны "Большой семерки", ЕС и Австралия с 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. . Потолок цен водится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.Ранее сообщалось, что страны ЕС будут регулярно пересматривать потолок, его изменение потребует единогласного решения всех членов союза.ОПЕК+ в воскресенье проведет серию заседаний, на которых обсудит ситуацию на рынке нефти и целесообразность корректировки нефтяного соглашения, при этом встречи альянса состоятся в преддверии начала действия эмбарго Евросоюза и потолка цен на российскую нефтьЕврокомиссия предложила членам ЕС утвердить потолок цены на российскую нефть >>Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, еврокомиссия, цены на нефть, евросоюз, российская нефть, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, новости, политика, еврокомиссия, цены на нефть, евросоюз, российская нефть, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022
Опубликовано решение ЕС о потолке цен на нефть из России
10:12 04.12.2022 (обновлено: 10:16 04.12.2022)
Министры стран ОПЕК+ обсудят в воскресенье дальнейший план по добыче в связи с введение эмбарго на российскую нефть
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Евросоюз опубликовал в официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России.
Страны "Большой семерки", ЕС и Австралия с 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. . Потолок цен водится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.
"Запрещается прямо или косвенно оказывать техническую помощь, посреднические услуги или финансирование или финансовую помощь, связанные с торговлей, посредничеством или транспортировкой, в том числе путем перевалки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, которые происходят из России или были экспортированы из России", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что страны ЕС будут регулярно пересматривать потолок, его изменение потребует единогласного решения всех членов союза.
ОПЕК+ в воскресенье проведет серию заседаний, на которых обсудит ситуацию на рынке нефти и целесообразность корректировки нефтяного соглашения, при этом встречи альянса состоятся в преддверии начала действия эмбарго Евросоюза и потолка цен на российскую нефть
Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.