Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221204/opublikovano-reshenie-es-o-potolke-tsen-na-neft-iz-rossii-272694194.html
Опубликовано решение ЕС о потолке цен на нефть из России
Опубликовано решение ЕС о потолке цен на нефть из России
Министры стран ОПЕК+ обсудят в воскресенье дальнейший план по добыче в связи с введение эмбарго на российскую нефть 04.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-04T10:12+0400
2022-12-04T10:16+0400
в мире
новости
политика
еврокомиссия
цены на нефть
евросоюз
российская нефть
антироссийские санкции
обострение ситуации вокруг украины 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/18/249798562_29:0:3208:1788_1920x0_80_0_0_d60762171c551e99b2fc1627160051fa.jpg
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Евросоюз опубликовал в официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России.Страны "Большой семерки", ЕС и Австралия с 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. . Потолок цен водится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.Ранее сообщалось, что страны ЕС будут регулярно пересматривать потолок, его изменение потребует единогласного решения всех членов союза.ОПЕК+ в воскресенье проведет серию заседаний, на которых обсудит ситуацию на рынке нефти и целесообразность корректировки нефтяного соглашения, при этом встречи альянса состоятся в преддверии начала действия эмбарго Евросоюза и потолка цен на российскую нефтьЕврокомиссия предложила членам ЕС утвердить потолок цены на российскую нефть &gt;&gt;Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/18/249798562_824:0:3208:1788_1920x0_80_0_0_c9ad2ef63d55fee841e053cc97a47df3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, новости, политика, еврокомиссия, цены на нефть, евросоюз, российская нефть, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, новости, политика, еврокомиссия, цены на нефть, евросоюз, российская нефть, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022

Опубликовано решение ЕС о потолке цен на нефть из России

10:12 04.12.2022 (обновлено: 10:16 04.12.2022)
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкТанкеры с нефтью в Краснодарском крае
Танкеры с нефтью в Краснодарском крае - Sputnik Грузия, 1920, 04.12.2022
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Министры стран ОПЕК+ обсудят в воскресенье дальнейший план по добыче в связи с введение эмбарго на российскую нефть
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Евросоюз опубликовал в официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России.
Страны "Большой семерки", ЕС и Австралия с 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. . Потолок цен водится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.
"Запрещается прямо или косвенно оказывать техническую помощь, посреднические услуги или финансирование или финансовую помощь, связанные с торговлей, посредничеством или транспортировкой, в том числе путем перевалки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, которые происходят из России или были экспортированы из России", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что страны ЕС будут регулярно пересматривать потолок, его изменение потребует единогласного решения всех членов союза.
ОПЕК+ в воскресенье проведет серию заседаний, на которых обсудит ситуацию на рынке нефти и целесообразность корректировки нефтяного соглашения, при этом встречи альянса состоятся в преддверии начала действия эмбарго Евросоюза и потолка цен на российскую нефть
Еврокомиссия предложила членам ЕС утвердить потолок цены на российскую нефть >>
Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0