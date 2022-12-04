https://sputnik-georgia.ru/20221204/opublikovano-reshenie-es-o-potolke-tsen-na-neft-iz-rossii-272694194.html

Опубликовано решение ЕС о потолке цен на нефть из России

Опубликовано решение ЕС о потолке цен на нефть из России

Министры стран ОПЕК+ обсудят в воскресенье дальнейший план по добыче в связи с введение эмбарго на российскую нефть 04.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Евросоюз опубликовал в официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России.Страны "Большой семерки", ЕС и Австралия с 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. . Потолок цен водится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.Ранее сообщалось, что страны ЕС будут регулярно пересматривать потолок, его изменение потребует единогласного решения всех членов союза.ОПЕК+ в воскресенье проведет серию заседаний, на которых обсудит ситуацию на рынке нефти и целесообразность корректировки нефтяного соглашения, при этом встречи альянса состоятся в преддверии начала действия эмбарго Евросоюза и потолка цен на российскую нефтьЕврокомиссия предложила членам ЕС утвердить потолок цены на российскую нефть >>Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, новости, политика, еврокомиссия, цены на нефть, евросоюз, российская нефть, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022