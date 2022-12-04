https://sputnik-georgia.ru/20221204/patriarkh-gruzii-obyazannost-roditeley-segodnya-priobschat-detey-k-vere-i-tserkvi-272699145.html
Патриарх Грузии: обязанность родителей сегодня приобщать детей к вере и церкви
Патриарх Грузии: обязанность родителей сегодня приобщать детей к вере и церкви
Илия II надеется, что удастся преодолеть трудности, которые стоят сегодня перед грузинским обществом 04.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-04T17:18+0400
2022-12-04T17:18+0400
2022-12-04T17:57+0400
грузия
новости
общество
религия
календарь религиозных праздников
католикос-патриарх всея грузии илия ii
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0a/250579070_0:76:3369:1971_1920x0_80_0_0_6015d373f717e401dbd6f436cd5a669f.jpg
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II призвал родителей приобщать детей к вере и церковной жизни. об этом Его Святейшество говорил в чеcть Введения во храм Пресвятой Богородицы.По православному церковному календарю 4 декабря в Грузии отмечают один из двенадцати главных церковных праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.По словам Патриарха, этот сегодняшний праздник должен служить примером для всех родителей.Илия II надеется, что удастся преодолеть трудности, которые стоят сегодня перед грузинским обществом.Основан праздник на церковном предании, которое повествует о том, как родители торжественно ввели в Иерусалимский храм трехлетнюю Марию – будущую Богоматерь.Родители Марии вернулись домой, а она осталась при храме в помещении для девственниц.Введение во храм Пресвятой Богородицы 2022: молитвы, о чем просят >>Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до вознесения на небо. Сокровенна также осталась жизнь Девы Марии в Иерусалимском храме.Согласно сведеньям, сохранившимся в церковном предании, в Иерусалимском храме Дева Мария воспитывалась в обществе благочестивых дев – постоянно молилась, читала Священное Писание и занималась рукоделием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0a/250579070_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_4e6020843894f2dd90250139c614c063.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, религия , календарь религиозных праздников, католикос-патриарх всея грузии илия ii
грузия, новости, общество, религия , календарь религиозных праздников, католикос-патриарх всея грузии илия ii
Патриарх Грузии: обязанность родителей сегодня приобщать детей к вере и церкви
17:18 04.12.2022 (обновлено: 17:57 04.12.2022)
Илия II надеется, что удастся преодолеть трудности, которые стоят сегодня перед грузинским обществом
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II призвал родителей приобщать детей к вере и церковной жизни. об этом Его Святейшество говорил в чеcть Введения во храм Пресвятой Богородицы.
По православному церковному календарю 4 декабря в Грузии отмечают один из двенадцати главных церковных праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
"Мы прошли трудный путь, ад, я видел книгу, где записаны имена людей, расстрелянных коммунистами за веру. Но времена изменились, сегодня обязанность родителей приобщить своих детей к вере, церковной жизни", - сказал Патриарх во время воскресной проповеди.
По словам Патриарха, этот сегодняшний праздник должен служить примером для всех родителей.
Илия II надеется, что удастся преодолеть трудности, которые стоят сегодня перед грузинским обществом.
Основан праздник на церковном предании, которое повествует о том, как родители торжественно ввели в Иерусалимский храм трехлетнюю Марию – будущую Богоматерь.
Родители Марии вернулись домой, а она осталась при храме в помещении для девственниц.
Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до вознесения на небо. Сокровенна также осталась жизнь Девы Марии в Иерусалимском храме.
Согласно сведеньям, сохранившимся в церковном предании, в Иерусалимском храме Дева Мария воспитывалась в обществе благочестивых дев – постоянно молилась, читала Священное Писание и занималась рукоделием.