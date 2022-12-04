https://sputnik-georgia.ru/20221204/spiker-parlamenta-gruzii-otpravitsya-v-niderlandy-i-lyuksemburg-272703114.html

Спикер парламента Грузии отправится в Нидерланды и Люксембург

Спикер парламента Грузии отправится в Нидерланды и Люксембург

Шалва Папуашвили встретится с председателем палаты представителей Нидерландов Верой Бергкамп и председателем сената Яном Брюином 04.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с парламентской делегацией 5-8 декабря посетит с визитом Королевство Нидерландов и Великое Герцогство Люксембург, сообщает пресс-служба законодательного органа.По информации пресс-службы, Шалва Папуашвили встретится с председателем палаты представителей Нидерландов Верой Бергкамп и председателем сената Яном Брюином.В рамках визита запланирована встреча с президентом Агентства правового сотрудничества Европейского Союза (EUROJUST) в сфере уголовного права Ладиславом Хамраном, со спикером палаты депутатов Люксембурга Фернаном Этгеном.Кроме того, состоятся двусторонние встречи с представителями палаты депутатов Люксембурга. Шалва Папуашвили встретится с председателем Суда Европейского Союза Коэном Ленаертом.Грузия готова и впредь быть посредником между Арменией и Азербайджаном – Папуашвили >>В состав парламентской делегации вместе с председателем парламента входят депутаты Мака Бочоришвили, Георгий Амилахвари, Хатия Цилосани, Рима Берадзе, Элгуджа Гоциридзе и Хатуна Самнидзе.Ранее 29 ноября Шалва Папуашвили в составе парламентской делегации посетил с рабочим визитом Германию. Председатель парламента встретился с президентом Бундестага Бербелем Бассом и председателем комитета Бундестага по вопросам Евросоюза Антоном Хофрайтером.Визиту в Германию предшествовало посещение спикером Испании и Португалии 23 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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