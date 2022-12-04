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Спикер парламента Грузии отправится в Нидерланды и Люксембург
Спикер парламента Грузии отправится в Нидерланды и Люксембург
Шалва Папуашвили встретится с председателем палаты представителей Нидерландов Верой Бергкамп и председателем сената Яном Брюином 04.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-04T22:29+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с парламентской делегацией 5-8 декабря посетит с визитом Королевство Нидерландов и Великое Герцогство Люксембург, сообщает пресс-служба законодательного органа.По информации пресс-службы, Шалва Папуашвили встретится с председателем палаты представителей Нидерландов Верой Бергкамп и председателем сената Яном Брюином.В рамках визита запланирована встреча с президентом Агентства правового сотрудничества Европейского Союза (EUROJUST) в сфере уголовного права Ладиславом Хамраном, со спикером палаты депутатов Люксембурга Фернаном Этгеном.Кроме того, состоятся двусторонние встречи с представителями палаты депутатов Люксембурга. Шалва Папуашвили встретится с председателем Суда Европейского Союза Коэном Ленаертом.Грузия готова и впредь быть посредником между Арменией и Азербайджаном – Папуашвили >>В состав парламентской делегации вместе с председателем парламента входят депутаты Мака Бочоришвили, Георгий Амилахвари, Хатия Цилосани, Рима Берадзе, Элгуджа Гоциридзе и Хатуна Самнидзе.Ранее 29 ноября Шалва Папуашвили в составе парламентской делегации посетил с рабочим визитом Германию. Председатель парламента встретился с президентом Бундестага Бербелем Бассом и председателем комитета Бундестага по вопросам Евросоюза Антоном Хофрайтером.Визиту в Германию предшествовало посещение спикером Испании и Португалии 23 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, нидерланды, люксембург, парламент грузии
грузия, политика, новости, шалва папуашвили, нидерланды, люксембург, парламент грузии
Спикер парламента Грузии отправится в Нидерланды и Люксембург
22:29 04.12.2022 (обновлено: 22:47 04.12.2022)
Шалва Папуашвили встретится с председателем палаты представителей Нидерландов Верой Бергкамп и председателем сената Яном Брюином
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с парламентской делегацией 5-8 декабря посетит с визитом Королевство Нидерландов и Великое Герцогство Люксембург, сообщает пресс-служба законодательного органа.
По информации пресс-службы, Шалва Папуашвили встретится с председателем палаты представителей Нидерландов Верой Бергкамп и председателем сената Яном Брюином.
В рамках визита запланирована встреча с президентом Агентства правового сотрудничества Европейского Союза (EUROJUST) в сфере уголовного права Ладиславом Хамраном, со спикером палаты депутатов Люксембурга Фернаном Этгеном.
Кроме того, состоятся двусторонние встречи с представителями палаты депутатов Люксембурга. Шалва Папуашвили встретится с председателем Суда Европейского Союза Коэном Ленаертом.
В состав парламентской делегации вместе с председателем парламента входят депутаты Мака Бочоришвили, Георгий Амилахвари, Хатия Цилосани, Рима Берадзе, Элгуджа Гоциридзе и Хатуна Самнидзе.
Ранее 29 ноября Шалва Папуашвили в составе парламентской делегации посетил с рабочим визитом Германию. Председатель парламента встретился с президентом Бундестага Бербелем Бассом и председателем комитета Бундестага по вопросам Евросоюза Антоном Хофрайтером.
Визиту в Германию предшествовало посещение спикером Испании и Португалии 23 ноября.