https://sputnik-georgia.ru/20221205/direktor-kliniki-vivamedi-rasskazal-o-sostoyanii-zdorovya-saakashvili-272716563.html

Директор клиники "Вивамеди" рассказал о состоянии здоровья Саакашвили

Директор клиники "Вивамеди" рассказал о состоянии здоровья Саакашвили

Ранее токсикологическая экспертиза волос выявила тяжелые металлы в организме Саакашвили 05.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-05T12:59+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. У осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили наблюдается потеря веса и слабость, сообщил медицинский директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе.Экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней.При этом Чхаидзе отметил, что не может ничего сказать по поводу дезинтоксикационной терапии."Для этого должно существовать заключение токсиколога. Заключение нам не представляли. Однако мы сделали анализы в связи с интоксикацией, (Саакашвили – ред.) также был проконсультирован токсикологом. Если нас спросят об этом, безусловно, мы объективно оценим его статус. Все данные будут объективными", – отметил он.Руководитель центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани ранее заявила, что токсикологическая экспертиза волос выявила тяжелые металлы в организме Саакашвили, которые могут стать причиной ухудшения состояния здоровья экс-президента. Сам Саакашвили назвал заявления о его возможном отравлении спекуляциями.Саакашвили спекулирует своим здоровьем – депутат>>На прошлой неделе сотрудники Специальной следственной службы взяли образцы для химико-токсикологического исследования Саакашвили.Ранее адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе не исключил перевода своего подзащитного в другую клинику из-за ухудшения состояния. Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" 1 декабря обнародовал медицинское заключение о состоянии здоровья Саакашвили. Над документом из 194 страниц работали 10 грузинских и шесть иностранных специалистов.Состояние Саакашвили ухудшилось – адвокат>>По словам главы центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, у экс-президента отмечаются симптомы и диагнозы, связанные с нейропсихической, гастроэнтерологической, а также опорно-двигательной системой. Кроме того, у экс-президента проблемы со зрением, анорексия, атрофия мышц, боли в суставах и костях.По словам Джишкариани, у Саакашвили царапины по всему телу, что может говорить о наличии инфекционных процессов или интоксикации.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, валерий гелашвили, тбилиси, украина, специальная следственная служба, тбилисский городской суд