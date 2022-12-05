https://sputnik-georgia.ru/20221205/kurorty-v-gruzii-budut-prodany--zayavlenie-premera-272727752.html

Курорты в Грузии будут проданы – заявление премьера

Курорты в Грузии будут проданы – заявление премьера

В Грузии есть около 300 климатических и бальнеологических курортов, большая часть которых просто не функционирует, заявил премьер 05.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-05T17:00+0400

2022-12-05T17:00+0400

2022-12-05T17:02+0400

грузия

новости

туризм

ираклий гарибашвили

цхалтубо

боржоми

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1e/269907096_0:184:2048:1336_1920x0_80_0_0_6ad48109f087b06bfe176f2e3964be35.jpg

ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Правительство Грузии планируется продать нефункционирующие курорты, в том числе и бальнеологические, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.По словам премьера, было изучено существующее состояние более ста климатических и бальнеологических курортов в Грузии и разработан потенциал их развития.По словам главы грузинского правительства, в ближайшем будущем планируется более детальная презентация развития курортов.Гарибашвили также отметил, что в Грузии также планируется восстановление самых популярных мест – Боржоми, Бакуриани, Казбеги, Местиа, Цхалтубо, Батуми, Кутаиси, Мцхета.Объявлен аукцион на еще один заброшенный санаторий в Цхалтубо >>"Мы также планируем реализацию очень интересных проектов в направлении Манглиси, Сиони и Омало", - заявил Гарибашвили.Как отметил премьер, для этого в бюджете предусмотрено минимум 200 миллионов лари (более 74,2 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

цхалтубо

боржоми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, туризм, ираклий гарибашвили, цхалтубо, боржоми, экономика