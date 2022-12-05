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Курорты в Грузии будут проданы – заявление премьера
Курорты в Грузии будут проданы – заявление премьера
В Грузии есть около 300 климатических и бальнеологических курортов, большая часть которых просто не функционирует, заявил премьер 05.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-05T17:00+0400
2022-12-05T17:00+0400
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ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Правительство Грузии планируется продать нефункционирующие курорты, в том числе и бальнеологические, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.По словам премьера, было изучено существующее состояние более ста климатических и бальнеологических курортов в Грузии и разработан потенциал их развития.По словам главы грузинского правительства, в ближайшем будущем планируется более детальная презентация развития курортов.Гарибашвили также отметил, что в Грузии также планируется восстановление самых популярных мест – Боржоми, Бакуриани, Казбеги, Местиа, Цхалтубо, Батуми, Кутаиси, Мцхета.Объявлен аукцион на еще один заброшенный санаторий в Цхалтубо >>"Мы также планируем реализацию очень интересных проектов в направлении Манглиси, Сиони и Омало", - заявил Гарибашвили.Как отметил премьер, для этого в бюджете предусмотрено минимум 200 миллионов лари (более 74,2 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, туризм, ираклий гарибашвили, цхалтубо, боржоми, экономика
Курорты в Грузии будут проданы – заявление премьера
17:00 05.12.2022 (обновлено: 17:02 05.12.2022)
В Грузии есть около 300 климатических и бальнеологических курортов, большая часть которых просто не функционирует, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Правительство Грузии планируется продать нефункционирующие курорты, в том числе и бальнеологические, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
По словам премьера, было изучено существующее состояние более ста климатических и бальнеологических курортов в Грузии и разработан потенциал их развития.
"В целом в Грузии есть около 300 климатических, бальнеологических курортов и курортных мест, большая часть которых просто не функционирует. Это огромный потенциал… Мы должны вынести указанные курорты, в том числе бальнеологические, на продажу", - заявил Гарибашвили на заседании правительства.
По словам главы грузинского правительства, в ближайшем будущем планируется более детальная презентация развития курортов.
Гарибашвили также отметил, что в Грузии также планируется восстановление самых популярных мест – Боржоми, Бакуриани, Казбеги, Местиа, Цхалтубо, Батуми, Кутаиси, Мцхета.
"Мы также планируем реализацию очень интересных проектов в направлении Манглиси, Сиони и Омало", - заявил Гарибашвили.
Как отметил премьер, для этого в бюджете предусмотрено минимум 200 миллионов лари (более 74,2 миллиона долларов).