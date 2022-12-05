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Цена на продовольствие в мире за месяцы не изменилась – отчет FAO

Цена на продовольствие в мире за месяцы не изменилась – отчет FAO

Значение индекса цен FAO лишь незначительно (на 0,3%) превысило уровень ноября 2021 года 05.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-05T11:06+0400

2022-12-05T11:06+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Мировые цены на продовольствие в ноябре, как и в предыдущем месяце, практически не изменились, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO)."В ноябре 2022 года среднее значение индекса продовольственных цен FAO составило 135,7 пункта, т. е. практически не изменилось по сравнению с октябрем. Рост индексов цен на растительные масла и сахар был почти полностью компенсирован снижением индексов цен на зерновые, молочную продукцию и мясо", – говорится в сообщении.Значение индекса цен FAO лишь незначительно (на 0,3%) превысило уровень ноября 2021 года.Индекс цен на растительное масло вырос по отношению к октябрю на 3,4 пункта, или на 2,3%, до 154,47 пункта. Это обусловлено ростом цен на пальмовое и соевое масла.Индекс цен FAO на зерновые, однако, снизился до 150,4 пункта (на 1,9 пункта к октябрю, или на 1,3%). FAO объясняет это возобновлением участия России в Черноморской зерновой инициативе и продлением срока действия этой договоренности, а также ослаблением импортного спроса на поставки из США.Уровень инфляции в Грузии снижается – новая статистика >>Индекс цен на сахар в ноябре вырос к октябрю на 5,7 пункта, или на 5,2%, до 114,3 пункта. FAO отмечает, что это связано в основном с активными закупками на фоне ограничения мирового предложения сахара, которое вызвано задержками уборочной кампании в ключевых странах-производителях и объявленным Индией понижением квоты на экспорт сахара.Индекс цен на молочную продукцию снизился к октябрю на 1,7 пункта, или на 1,2%, до 137,5 пункта. Организация объясняет это ослаблением импортного спроса, поскольку покупатели полностью удовлетворили свои потребности на ближайшую перспективу.Индекс цен FAO на мясо снизился на 1,1 пункта к октябрю, или на 0,9%, до 117,1 пункта. Такая динамика обусловлена снижением цен на говядину.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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