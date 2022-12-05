https://sputnik-georgia.ru/20221205/ubiystvo-v-lesu-na-zapade-gruzii--zaderzhannomu-predyavleny-obvineniya-272734930.html
Убийство в лесу на западе Грузии – задержанному предъявлены обвинения
Убийство в лесу на западе Грузии – задержанному предъявлены обвинения
Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении заключения в качестве меры пресечения 05.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-05T18:34+0400
2022-12-05T18:34+0400
2022-12-05T18:54+0400
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амбролаури
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ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Генеральная прокуратура предъявила обвинения 35-летнему мужчине по факту умышленного убийства в районе Амбролаури, говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным следствия, обвиняемый во время ссоры ранил своего односельчанина в грудь холодным оружием. В результате 62-летний мужчина скончался на месте. Случай произошел 2 декабря в лесном массиве села Меоре Тола.Полиция задержала обвиняемого 4 декабря. Обвинения ему предъявлены по статье "умышленное убийство", говорится в сообщении.МВД Грузии заявило о раскрытии убийства в лесу на западе Грузии >>Задержанному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении заключения в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого в установленные законом сроки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, амбролаури, генеральная прокуратура грузии, убийство
грузия, новости, происшествия, амбролаури, генеральная прокуратура грузии, убийство
Убийство в лесу на западе Грузии – задержанному предъявлены обвинения
18:34 05.12.2022 (обновлено: 18:54 05.12.2022)
Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении заключения в качестве меры пресечения
ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Генеральная прокуратура предъявила обвинения 35-летнему мужчине по факту умышленного убийства в районе Амбролаури, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, обвиняемый во время ссоры ранил своего односельчанина в грудь холодным оружием. В результате 62-летний мужчина скончался на месте. Случай произошел 2 декабря в лесном массиве села Меоре Тола.
Полиция задержала обвиняемого 4 декабря. Обвинения ему предъявлены по статье "умышленное убийство", говорится в сообщении
.
Задержанному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении заключения в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого в установленные законом сроки.