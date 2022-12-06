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https://sputnik-georgia.ru/20221206/privatizatsiya-kurortov-gruzii--minekonomiki-otobralo-50-obektov-272743912.html
Приватизация курортов Грузии – Минэкономики отобрало 50 объектов
Приватизация курортов Грузии – Минэкономики отобрало 50 объектов
Было изучено как состояние существующих курортов, так и возможности развития перспективных, потенциальных курортов, заявил министр 06.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-06T10:24+0400
2022-12-06T10:07+0400
грузия
туризм
экономика
леван давиташвили
зимние курорты грузии
черноморские курорты грузии
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Министерство экономики и устойчивого развития планирует предложить бизнесу приватизационные пакеты до 50 курортных объектов в разных регионах Грузии в ближайшее время, заявил глава ведомства, вице-премьер Леван Давиташвили.Ранее премьер Гарибашвили заявил, что по всей стране около 300 климатических, бальнеологических курортов и курортных мест с огромным потенциалом, большая часть которых не функционирует и следует выставить их на продажу.По его словам, речь идет о локациях разной направленности – бальнеологические или обладающие другой притягательностью.По информации министра, команда из сотрудников Минэкономики и Агентства развития курортов Грузии несколько месяцев работали над изучением существующих курортов по всей стране. Они посетили практически все муниципалитеты, работали с местными властями и заинтересованными группами, а также лицами, задействованными в туризме.Давиташвили отметил, что было изучено как состояние существующих курортов, так и возможности развития перспективных, потенциальных курортов.Курорты в Грузии будут проданы – заявление премьера &gt;&gt;По словам министра экономики, было изучено как состояние существующих курортов, так и возможности развития перспективных, потенциальных курортов.Кроме того Давиташвили сказал, что его ведомство будет работать по более широким направлениям в плане разработки генпланов, чтобы эти курорты или курортные зоны развивались в соответствии с правильным планом и не происходило хаотичного развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, туризм, экономика, леван давиташвили, зимние курорты грузии, черноморские курорты грузии
грузия, туризм, экономика, леван давиташвили, зимние курорты грузии, черноморские курорты грузии

Приватизация курортов Грузии – Минэкономики отобрало 50 объектов

10:24 06.12.2022
© photo: Sputnik / StringerКурорт Саирме
Курорт Саирме - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Было изучено как состояние существующих курортов, так и возможности развития перспективных, потенциальных курортов, заявил министр
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Министерство экономики и устойчивого развития планирует предложить бизнесу приватизационные пакеты до 50 курортных объектов в разных регионах Грузии в ближайшее время, заявил глава ведомства, вице-премьер Леван Давиташвили.
Ранее премьер Гарибашвили заявил, что по всей стране около 300 климатических, бальнеологических курортов и курортных мест с огромным потенциалом, большая часть которых не функционирует и следует выставить их на продажу.

"На сегодняшний день оценено и подготовлено около 50 локаций, которые, на наш взгляд, будут интересны инвесторам… В ближайшее время мы начнем активное общение с бизнесом для привлечения инвестиций", – сказал Давиташвили.

По его словам, речь идет о локациях разной направленности – бальнеологические или обладающие другой притягательностью.
По информации министра, команда из сотрудников Минэкономики и Агентства развития курортов Грузии несколько месяцев работали над изучением существующих курортов по всей стране. Они посетили практически все муниципалитеты, работали с местными властями и заинтересованными группами, а также лицами, задействованными в туризме.
Давиташвили отметил, что было изучено как состояние существующих курортов, так и возможности развития перспективных, потенциальных курортов.
Курорты в Грузии будут проданы – заявление премьера >>
По словам министра экономики, было изучено как состояние существующих курортов, так и возможности развития перспективных, потенциальных курортов.
Кроме того Давиташвили сказал, что его ведомство будет работать по более широким направлениям в плане разработки генпланов, чтобы эти курорты или курортные зоны развивались в соответствии с правильным планом и не происходило хаотичного развития.
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