https://sputnik-georgia.ru/20221206/privatizatsiya-kurortov-gruzii--minekonomiki-otobralo-50-obektov-272743912.html

Приватизация курортов Грузии – Минэкономики отобрало 50 объектов

Приватизация курортов Грузии – Минэкономики отобрало 50 объектов

Было изучено как состояние существующих курортов, так и возможности развития перспективных, потенциальных курортов, заявил министр 06.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-06T10:24+0400

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грузия

туризм

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леван давиташвили

зимние курорты грузии

черноморские курорты грузии

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Министерство экономики и устойчивого развития планирует предложить бизнесу приватизационные пакеты до 50 курортных объектов в разных регионах Грузии в ближайшее время, заявил глава ведомства, вице-премьер Леван Давиташвили.Ранее премьер Гарибашвили заявил, что по всей стране около 300 климатических, бальнеологических курортов и курортных мест с огромным потенциалом, большая часть которых не функционирует и следует выставить их на продажу.По его словам, речь идет о локациях разной направленности – бальнеологические или обладающие другой притягательностью.По информации министра, команда из сотрудников Минэкономики и Агентства развития курортов Грузии несколько месяцев работали над изучением существующих курортов по всей стране. Они посетили практически все муниципалитеты, работали с местными властями и заинтересованными группами, а также лицами, задействованными в туризме.Давиташвили отметил, что было изучено как состояние существующих курортов, так и возможности развития перспективных, потенциальных курортов.Курорты в Грузии будут проданы – заявление премьера >>По словам министра экономики, было изучено как состояние существующих курортов, так и возможности развития перспективных, потенциальных курортов.Кроме того Давиташвили сказал, что его ведомство будет работать по более широким направлениям в плане разработки генпланов, чтобы эти курорты или курортные зоны развивались в соответствии с правильным планом и не происходило хаотичного развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, туризм, экономика, леван давиташвили, зимние курорты грузии, черноморские курорты грузии