https://sputnik-georgia.ru/20221206/razvod-turistov-v-tbilisi-vladeltsa-kluba-i-ego-soobschnikov-otpravili-za-reshetku-272764041.html

"Развод" туристов в Тбилиси: владельца клуба и его сообщников отправили за решетку

"Развод" туристов в Тбилиси: владельца клуба и его сообщников отправили за решетку

Предприимчивого владельца клубов приговорили к 8,5 годам лишения свободы 06.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-06T15:48+0400

2022-12-06T15:48+0400

2022-12-06T15:48+0400

грузия

происшествия

новости

тбилиси

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египет

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновным 14 обвиняемых, в том числе владельца известных в Тбилиси клубов, по факту присвоения принадлежащих иностранцам денег путем мошенничества, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.На суде подтвердилось, что владелец клуба "Калакури" и "Ройал" вместе с пятью сообщниками создали организованную группу. Согласно разработанному обвиняемыми плану, т. н. "промо девочки" посредством социальной сети связывались с приехавшими в Грузию туристами из разных стран, встречались в вышеуказанных клубах, знакомились с ними и садились за стол гостей.Во время оплаты счета члены преступной группы требовали от туристов выплатить несоразмерно большую сумму, а в случае отказа оказывали на них психологическое давление.Подобным образом обвиняемые мошеннически присвоили сумму более 9,3 тысячи лари (более 3,4 тысячи долларов), принадлежащую иностранцам, в том числе были граждане Йемена, Египта, Индии, Судана и шесть граждан Беларуси.Число посетивших Грузию иностранцев в ноябре выросло в два с половиной раза>>За указанное действие членам организованной группы были предъявлены обвинения по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой, повлекшее существенный ущерб".Суд приговорил организаторов преступных действий, в том числе владельца указанных клубов к восьми годам и шести месяцам лишения свободы, а двух менеджеров – к восьми годам тюрьмы.Что касается остальных членом организованной преступной группы, с ними было оформлено процессуальное соглашение на нетюремное наказание с учетом качества сотрудничества со следствием и факта возмещения ущерба.Как отмечают в Генпрокуратуре, подобный вид преступности наносит большой ущерб туристическому имиджу страны и препятствует развитию данной отрасли экономики. Соответственно, прокуратура и в дальнейшем будет строго реагировать на подобные факты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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