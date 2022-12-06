https://sputnik-georgia.ru/20221206/terapevty-rabotayuschie-v-gruzii-s-detmi-autistami-trebuyut-povysheniya-zarplat-272765265.html

Терапевты, работающие в Грузии с детьми-аутистами, требуют повышения зарплат

Терапевты, работающие в Грузии с детьми-аутистами, требуют повышения зарплат

Из-за низких зарплат отрасль теряет профессиональные кадры, заявляют протестующие 06.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-06T16:32+0400

2022-12-06T16:32+0400

2022-12-06T16:32+0400

рустави

"сеть солидарности"

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Терапевты, которые работают в программе по реабилитации детей с аутизмом, требуют у Минздрава Грузии назначения посредника с работодателями, а также повышения зарплат и улучшения условий труда.Заявление с такими требованиями уже поступило в министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. Врачи вместе с юристами организации "Сеть солидарности" намерены бороться за улучшение трудовых условий, отмечено в документе.Кроме того, по словам терапевтов, из-за низких зарплат отрасль теряет профессиональные кадры.При этом, по словам юриста "Сети солидарности" Давида Омсанашвили, заработная плата терапевтов зависит не только от решения самих работодателей, но и от госпрограмм, которыми они финансируются.На данный момент с требованием улучшения трудовых условий выступили два центра – это "Регистрированный союз - дети Грузии" и Центр ментального здоровья "Гамма". Обе организации включены в программу финансирования терапии детей с аутизмом мэрии Тбилиси.Однако представители этих центров уверены, что в ближайшее время к ним присоединятся и другие центры с соответствующим обслуживанием и требованиями. Известно, что терапевты уже обратились к министру здравоохранения и труда Зурабу Азарашвили с просьбой назначить медиатора с работодателями. Медики также считают, что к процессу должны присоединиться мэр Тбилиси Каха Каладзе и представители столичного сакребуло.На сегодняшний день в Тбилиси "Программой абилитации для детей с расстройством аутистического спектра" пользуются 1 550 детей и подростков.В Рустави открыли центр для реабилитации детей с аутизмом >>>В марте этого года мэрия Тбилиси увеличила количество учреждений, предоставляющих соответствующую услуги в рамках программы развития детей с аутизмом, бюджет которой превысил шесть миллионов лари (2,2 миллиона долларов)."Программа абилитации детей с нарушением аутистического спектра" распространяется на детей с аутизмом в возрасте от двух до 18 лет. Она включает 20 часов терапии в месяц, из них 16 часов это поведенческая терапия, остальное время по выбору - терапия речи, оккупационная терапия (терапия повседневными занятиями – ред.) и другое.Данная программа началась в 2015 году, и тогда ее бюджет составлял 500 тысяч лари (185,8 тысячи долларов). Сейчас для финансирования одного участника программы мэрия в год выделяет 4,8 тысячи лари (1,7 тысячи долларов).Аутизм — это расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга, характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, ограниченными интересами и повторяющимися действиями, а также часто крайней неприязнью к определенным звукам, текстуре или вкусам.Сколько человек страдает от аутизма в Грузии, точно неизвестно. Особо остро вопрос стоит в регионах, где родители стыдятся показывать своих детей специалистам, а многие до конца не осознают, чем именно болеют их дети и как нужно к ним обращаться.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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рустави, "сеть солидарности", тбилиси, зураб азарашвили, каха каладзе, общество, новости, грузия, минздрав, аутизм