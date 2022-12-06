https://sputnik-georgia.ru/20221206/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-272743626.html

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 06.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-06T07:01+0400

2022-12-06T07:01+0400

2022-12-06T07:56+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 2,07% и составила 90,5 доллара с доходностью 5,89%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,06%, торги закрылись с доходностью 5,14% по цене 100,56 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 94,62 пункта с доходностью 10,8%, за неделю цена снизилась на 0,08%.Ценные бумаги нового вида будут выпускаться в Грузии >>Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 7,55% и составила 86,44 пункта, доходность составила 7%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась 1,77% и составила 25,85 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 550 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 24,65-26,0 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 1,48% и составила 7,55 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 213 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 7,3-7,64 фунта.Цена на акции TBC Bank за неделю повысилась на 0,92% и составила 22 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 557 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 21,45-22,3 фунта за акцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации