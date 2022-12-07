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Что повлияло на состояние здоровья Саакашвили? Ответ врача

Что повлияло на состояние здоровья Саакашвили? Ответ врача

Возможно, экс-президента придется кормить через зонд, отметил медик 07.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-07T15:36+0400

2022-12-07T15:36+0400

2022-12-07T15:50+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Голодовка, которая длилась 50 дней, сказалась на состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил медицинский директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе.Экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. Накануне было обнародовано заключение группы врачей, созданной Народным защитником, в котором говорится, что состояние здоровья Саакашвили в последнее время ухудшается и на данный момент оценивается как тяжелое. Как отмечено в заключении, нынешнее лечение не дает результата.Чхаидзе также пояснил его заявление, сделанное во вторник о том, что, возможно, экс-президента придется кормить через зонд в том случае, если он продолжит выборочное питание в желанные ему дни."В связи с питанием через зонд речь не идет о принудительном питании. Если у человека есть тошнота, чувство рвоты в процессе приема пищи, то в этом случае используют назогастральный зонд по согласованию с пациентом, а не насильно", – подчеркнул он.Глава Минюста: Саакашвили вредит сам себе>>Чхаидзе также отметил, что Саакашвили не находится в реанимационном отделении, так как "его параметры не соответствуют тому, чтобы он был переведен в реанимационное отделение".Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили. Заседание по этому вопросу назначено на 9 декабря.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Глава Минюста Грузии: оппозиция манипулирует данными о здоровье Саакашвили >>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, украина, тбилиси, тбилисский городской суд