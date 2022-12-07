https://sputnik-georgia.ru/20221207/chto-povliyalo-na-sostoyanie-zdorovya-saakashvili-otvet-vracha-272799527.html
Что повлияло на состояние здоровья Саакашвили? Ответ врача
Что повлияло на состояние здоровья Саакашвили? Ответ врача
Возможно, экс-президента придется кормить через зонд, отметил медик 07.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-07T15:36+0400
2022-12-07T15:36+0400
2022-12-07T15:50+0400
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михаил саакашвили
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сандро гиргвлиани
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тбилиси
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Голодовка, которая длилась 50 дней, сказалась на состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил медицинский директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе.Экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. Накануне было обнародовано заключение группы врачей, созданной Народным защитником, в котором говорится, что состояние здоровья Саакашвили в последнее время ухудшается и на данный момент оценивается как тяжелое. Как отмечено в заключении, нынешнее лечение не дает результата.Чхаидзе также пояснил его заявление, сделанное во вторник о том, что, возможно, экс-президента придется кормить через зонд в том случае, если он продолжит выборочное питание в желанные ему дни."В связи с питанием через зонд речь не идет о принудительном питании. Если у человека есть тошнота, чувство рвоты в процессе приема пищи, то в этом случае используют назогастральный зонд по согласованию с пациентом, а не насильно", – подчеркнул он.Глава Минюста: Саакашвили вредит сам себе>>Чхаидзе также отметил, что Саакашвили не находится в реанимационном отделении, так как "его параметры не соответствуют тому, чтобы он был переведен в реанимационное отделение".Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили. Заседание по этому вопросу назначено на 9 декабря.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Глава Минюста Грузии: оппозиция манипулирует данными о здоровье Саакашвили >>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, украина, тбилиси, тбилисский городской суд
грузия, новости, общество, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, украина, тбилиси, тбилисский городской суд
Что повлияло на состояние здоровья Саакашвили? Ответ врача
15:36 07.12.2022 (обновлено: 15:50 07.12.2022)
Возможно, экс-президента придется кормить через зонд, отметил медик
ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Голодовка, которая длилась 50 дней, сказалась на состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил медицинский директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе.
Экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. Накануне было обнародовано заключение группы врачей, созданной Народным защитником, в котором говорится, что состояние здоровья Саакашвили в последнее время ухудшается и на данный момент оценивается как тяжелое. Как отмечено в заключении, нынешнее лечение не дает результата.
"Мы каждый день говорим с пациентом о питании. Вы знаете, что пациент голодал в течение 50 дней. Это, безусловно, отразилось на состоянии его здоровья. После этого следовало продолжить полноценное питание", – заявил Чхаидзе.
Чхаидзе также пояснил его заявление, сделанное во вторник о том, что, возможно, экс-президента придется кормить через зонд в том случае, если он продолжит выборочное питание в желанные ему дни.
"В связи с питанием через зонд речь не идет о принудительном питании. Если у человека есть тошнота, чувство рвоты в процессе приема пищи, то в этом случае используют назогастральный зонд по согласованию с пациентом, а не насильно", – подчеркнул он.
Чхаидзе также отметил, что Саакашвили не находится в реанимационном отделении, так как "его параметры не соответствуют тому, чтобы он был переведен в реанимационное отделение".
Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили. Заседание по этому вопросу назначено на 9 декабря.
По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.