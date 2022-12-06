https://sputnik-georgia.ru/20221206/glava-minyusta-saakashvili-vredit-sam-sebe-272777638.html

Глава Минюста: Саакашвили вредит сам себе

Глава Минюста: Саакашвили вредит сам себе

Минюст хотел провести токсикологическую экспертизу, но Саакашвили отказался, заявил министр 06.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-06T23:36+0400

2022-12-06T23:36+0400

2022-12-06T23:47+0400

грузия

новости

михаил саакашвили

рати брегадзе

министерство юстиции грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/09/261903589_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_98505621c994624ee173628b9294ccd1.jpg

ТБИЛИСИ, 6 дек - Sputnik. В действиях экс-президента Грузии Михаил Саакашвили видны признаки того, что он вредит сам себе, заявил министр юстиции Рати Брегадзе.Директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что Саакашвили отказывается от назначенного режима питания и принимает пищу выборочно и тогда, когда сам того хочет.По словам министра, Саакашвили не соблюдает курс лечения."Можно смело сказать, что этот человек не следует тому курсу лечения, который подбирается непосредственно врачами. Естественно, необходимо сотрудничество между пациентом и лечащим врачом, иначе какое лечение. Скажу решительно, если человек и его окружение заинтересованы в исцелении, а не только в обретении свободы, то почему бы ему в таком случае не сотрудничать с врачом", - сказал Брегадзе.Что касается вопроса вероятного отравления экс-президента, то глава Минюста назвал это частью пиар-кампании.Глава Минюста Грузии: оппозиция манипулирует данными о здоровье Саакашвили >>"Была распространена информация о найме лоббистской компании. Цель всей этой кампании – создать в международном сообществе со страниц международной прессы образ того, что Михаила Саакашвили могли отравить. Впрочем, мы сами увидели, что он сам заявил, что никогда не вел об этом разговора", - сказал Брегадзе.При этом он отметил, что Минюст хотел провести токсикологическую экспертизу, но Саакашвили отказался, хотя после прошел ее в рамках расследования Специальной следственной службы.Состояние Саакашвили ухудшилось – адвокат>>Экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней.Психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" 1 декабря обнародовал медицинское заключение о состоянии здоровья Саакашвили. Над документом из 194 страниц работали 10 грузинских и шесть иностранных специалистов.По словам главы центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, у экс-президента отмечаются симптомы и диагнозы, связанные с нейропсихической, гастроэнтерологической, а также опорно-двигательной системой. Кроме того, у экс-президента проблемы со зрением, анорексия, атрофия мышц, боли в суставах и костях.Суд рассмотрит вопрос отсрочки наказания Саакашвили к концу недели >>По словам Джишкариани, у Саакашвили царапины по всему телу, что может говорить о наличии инфекционных процессов или интоксикации.Кроме того, ранее Джишкариани заявила, что токсикологическая экспертиза волос выявила тяжелые металлы в организме Саакашвили, которые могут стать причиной ухудшения состояния здоровья экс-президента. Сам Саакашвили назвал утверждения о его возможном отравлении спекуляцией.Вскоре после этого сотрудники Специальной следственной службы взяли образцы для химико-токсикологического исследования Саакашвили.Саакашвили должен полноценно питаться – директор клиники "Вивамеди" >>Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе не исключил перевода своего подзащитного в другую клинику из-за ухудшения состояния здоровья.Кроме того, защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили. Заседание по этому вопросу назначено на 9 декабря.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Адвокат Саакашвили требует от суда освобождения экс-президента >>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, михаил саакашвили, рати брегадзе, министерство юстиции грузии