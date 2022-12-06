https://sputnik-georgia.ru/20221206/glava-minyusta-saakashvili-vredit-sam-sebe-272777638.html
Глава Минюста: Саакашвили вредит сам себе
Глава Минюста: Саакашвили вредит сам себе
Минюст хотел провести токсикологическую экспертизу, но Саакашвили отказался, заявил министр 06.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-06T23:36+0400
2022-12-06T23:36+0400
2022-12-06T23:47+0400
грузия
новости
михаил саакашвили
рати брегадзе
министерство юстиции грузии
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ТБИЛИСИ, 6 дек - Sputnik. В действиях экс-президента Грузии Михаил Саакашвили видны признаки того, что он вредит сам себе, заявил министр юстиции Рати Брегадзе.Директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что Саакашвили отказывается от назначенного режима питания и принимает пищу выборочно и тогда, когда сам того хочет.По словам министра, Саакашвили не соблюдает курс лечения."Можно смело сказать, что этот человек не следует тому курсу лечения, который подбирается непосредственно врачами. Естественно, необходимо сотрудничество между пациентом и лечащим врачом, иначе какое лечение. Скажу решительно, если человек и его окружение заинтересованы в исцелении, а не только в обретении свободы, то почему бы ему в таком случае не сотрудничать с врачом", - сказал Брегадзе.Что касается вопроса вероятного отравления экс-президента, то глава Минюста назвал это частью пиар-кампании.Глава Минюста Грузии: оппозиция манипулирует данными о здоровье Саакашвили >>"Была распространена информация о найме лоббистской компании. Цель всей этой кампании – создать в международном сообществе со страниц международной прессы образ того, что Михаила Саакашвили могли отравить. Впрочем, мы сами увидели, что он сам заявил, что никогда не вел об этом разговора", - сказал Брегадзе.При этом он отметил, что Минюст хотел провести токсикологическую экспертизу, но Саакашвили отказался, хотя после прошел ее в рамках расследования Специальной следственной службы.Состояние Саакашвили ухудшилось – адвокат>>Экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней.Психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" 1 декабря обнародовал медицинское заключение о состоянии здоровья Саакашвили. Над документом из 194 страниц работали 10 грузинских и шесть иностранных специалистов.По словам главы центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, у экс-президента отмечаются симптомы и диагнозы, связанные с нейропсихической, гастроэнтерологической, а также опорно-двигательной системой. Кроме того, у экс-президента проблемы со зрением, анорексия, атрофия мышц, боли в суставах и костях.Суд рассмотрит вопрос отсрочки наказания Саакашвили к концу недели >>По словам Джишкариани, у Саакашвили царапины по всему телу, что может говорить о наличии инфекционных процессов или интоксикации.Кроме того, ранее Джишкариани заявила, что токсикологическая экспертиза волос выявила тяжелые металлы в организме Саакашвили, которые могут стать причиной ухудшения состояния здоровья экс-президента. Сам Саакашвили назвал утверждения о его возможном отравлении спекуляцией.Вскоре после этого сотрудники Специальной следственной службы взяли образцы для химико-токсикологического исследования Саакашвили.Саакашвили должен полноценно питаться – директор клиники "Вивамеди" >>Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе не исключил перевода своего подзащитного в другую клинику из-за ухудшения состояния здоровья.Кроме того, защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили. Заседание по этому вопросу назначено на 9 декабря.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Адвокат Саакашвили требует от суда освобождения экс-президента >>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, михаил саакашвили, рати брегадзе, министерство юстиции грузии
грузия, новости, михаил саакашвили, рати брегадзе, министерство юстиции грузии
Глава Минюста: Саакашвили вредит сам себе
23:36 06.12.2022 (обновлено: 23:47 06.12.2022)
Минюст хотел провести токсикологическую экспертизу, но Саакашвили отказался, заявил министр
ТБИЛИСИ, 6 дек - Sputnik. В действиях экс-президента Грузии Михаил Саакашвили видны признаки того, что он вредит сам себе, заявил министр юстиции Рати Брегадзе.
Директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что Саакашвили отказывается от назначенного режима питания и принимает пищу выборочно и тогда, когда сам того хочет.
"Надо подчеркнуть , что его (Саакашвили – ред.) определенные действия преследуют цель нанесения себе вреда, и этот человек, к сожалению, действует снова в режиме нанесения себе вреда, так же как он действовал в учреждении по исполнению наказаний, когда отказывался принимать назначенные медикаменты", - сказал Брегадзе в эфире телеканала "Имеди".
По словам министра, Саакашвили не соблюдает курс лечения.
"Можно смело сказать, что этот человек не следует тому курсу лечения, который подбирается непосредственно врачами. Естественно, необходимо сотрудничество между пациентом и лечащим врачом, иначе какое лечение. Скажу решительно, если человек и его окружение заинтересованы в исцелении, а не только в обретении свободы, то почему бы ему в таком случае не сотрудничать с врачом", - сказал Брегадзе.
Что касается вопроса вероятного отравления экс-президента, то глава Минюста назвал это частью пиар-кампании.
"Была распространена информация о найме лоббистской компании. Цель всей этой кампании – создать в международном сообществе со страниц международной прессы образ того, что Михаила Саакашвили могли отравить. Впрочем, мы сами увидели, что он сам заявил, что никогда не вел об этом разговора", - сказал Брегадзе.
При этом он отметил, что Минюст хотел провести токсикологическую экспертизу, но Саакашвили отказался, хотя после прошел ее в рамках расследования Специальной следственной службы.
Экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней.
Психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" 1 декабря обнародовал медицинское заключение о состоянии здоровья Саакашвили. Над документом из 194 страниц работали 10 грузинских и шесть иностранных специалистов.
По словам главы центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, у экс-президента отмечаются симптомы и диагнозы, связанные с нейропсихической, гастроэнтерологической, а также опорно-двигательной системой. Кроме того, у экс-президента проблемы со зрением, анорексия, атрофия мышц, боли в суставах и костях.
По словам Джишкариани, у Саакашвили царапины по всему телу, что может говорить о наличии инфекционных процессов или интоксикации.
Кроме того, ранее Джишкариани заявила, что токсикологическая экспертиза волос выявила тяжелые металлы в организме Саакашвили, которые могут стать причиной ухудшения состояния здоровья экс-президента. Сам Саакашвили назвал утверждения о его возможном отравлении спекуляцией.
Вскоре после этого сотрудники Специальной следственной службы взяли образцы для химико-токсикологического исследования Саакашвили.
Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе не исключил перевода своего подзащитного в другую клинику из-за ухудшения состояния здоровья.
Кроме того, защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили. Заседание по этому вопросу назначено на 9 декабря.
По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.