https://sputnik-georgia.ru/20221205/glava-minyusta-gruzii-oppozitsiya-manipuliruet-dannymi-o-zdorove-saakashvili-272734680.html

Глава Минюста Грузии: оппозиция манипулирует данными о здоровье Саакашвили

Глава Минюста Грузии: оппозиция манипулирует данными о здоровье Саакашвили

Мы видим политиков, которые говорят о состояние здоровья осужденного Саакашвили и делают свои оценки, подчеркнул министр 05.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-05T18:10+0400

2022-12-05T18:10+0400

2022-12-05T18:42+0400

грузия

политика

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михаил саакашвили

рати брегадзе

шалва хачапуридзе

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ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Радикальная оппозиция пытается использовать вопрос состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили для своих политических целей, что неуместно как с моральной, так и с этической точки зрения, заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе.Представители властей причисляют к радикальной оппозиции членов бывшей правящей партии "Единое национальное движение" (ЕНД), а также несколько политических сил, которые сотрудничают с ними.Министр юстиции также напомнил заявление адвоката Саакашвили о том, что заключение, которое будет представлено суду, будет конфиденциальным и ни у кого не будет к нему доступа. Однако, как отметил глава Минюста, мы видим политиков, которые говорят о состояние здоровья осужденного Саакашвили и делают свои оценки."Это, на мой взгляд неуместно, а также не до конца морально и этично, когда эти люди пытаются ради своих политических целей использовать состояние здоровья этого конкретного человека", - отметил Брегадзе.Безусловно, мораль есть и в политике, есть красные линии и все должны их соблюдать, отметил министр юстиции.Саакашвили спекулирует своим здоровьем – депутат >>"Однако, к сожалению, мы видим, что часто подобные шаги все-таки предпринимаются и эти красные линии, в первую очередь, человеческие и моральные, нарушаются", - подчеркнул Брегадзе.Ранее адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе не исключил перевода своего подзащитного в другую клинику из-за ухудшения состояния. Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Состояние Саакашвили ухудшилось – адвокат>>Психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" 1 декабря обнародовал медицинское заключение о состоянии здоровья Саакашвили. Над документом из 194 страниц работали 10 грузинских и шесть иностранных специалистов.По словам главы центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, у экс-президента отмечаются симптомы и диагнозы, связанные с нейропсихической, гастроэнтерологической, а также опорно-двигательной системой. Кроме того, у экс-президента проблемы со зрением, анорексия, атрофия мышц, боли в суставах и костях.По словам Джишкариани, у Саакашвили царапины по всему телу, что может говорить о наличии инфекционных процессов или интоксикации.Адвокат Саакашвили требует от суда освобождения экс-президента >>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, рати брегадзе, шалва хачапуридзе