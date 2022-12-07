https://sputnik-georgia.ru/20221207/kak-skazhetsya-na-bankakh-gruzii-novaya-initsiativa-pravitelstva--otvet-eksperta-272780042.html

Как скажется на банках Грузии новая инициатива правительства – ответ эксперта

Как скажется на банках Грузии новая инициатива правительства – ответ эксперта

Банковскому сектору нет необходимости переходить на "эстонскую модель" налогообложения 07.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-07T09:01+0400

2022-12-07T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Отмена перехода на т. н. эстонскую модель налогооблажения и увеличение стандартной ставки налога на прибыль до 20% не станет для банковского сектора большим бременем, заявил эксперт по экономическим вопросам Георгий Цуцкиридзе.Как заявил на днях премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, банки и финансовый сектор больше не переходят на так называемую эстонскую модель налога на прибыль с 2023 года, для них будет сохранена существующая система, но стандартная ставка налога увеличится на 5% и составит 20%.Эксперт пояснил, что банковский сектор итак работает в льготном режиме налоговой нагрузки. Согласно международной банковской практике, банки не платят ни НДС, который является основным источником доходов бюджета Грузии, а его доля составляет до 41%, ни акцизный налог, который составляет 13% доходов бюджета."Если в 2019 году чистая прибыль банков составляла до 1 млрд лари, то к концу этого года, как и в 2021 году, составит 2 млрд лари. Кроме того, они редко учитывают тот факт, что, в отличие от небанковских организаций, банковский сектор уже работает в ином, льготном режиме налоговой нагрузки", - сказал эксперт.По словам Цуцкиридзе, за заявлением премьера об отмене перехода на "Эстонскую модель" последовали ошибочные оценки якобы из-за того, что у банков не будет режима, предусмотренного эстонской моделью, они компенсируют это повышением процентных ставок, что сделает кредитные ресурсы более дорогими.Правительство Грузии планирует отказаться от "эстонской модели" налогообложения >>Эксперт напомнил, что в 2017 году, когда было решено о переходе на эту модель, с банками была заключена договоренность, что они перейдут на нее не в 2019, а в 2023 году.Этот период был определен по двум причинам: посмотреть, какова динамика развития банков и какой она будет в ближайшие годы. Решение должно было быть принято исходя из этого.По его словам, эстонская модель - это стимул, чтобы компании оставили прибыль в капитале, и, соответственно, увеличили продажи и доход. Результат рассчитан на высокий рост экономики, рост доходов бюджетов, сокращение дефицита бюджета.Цуцкиридзе отметил, что в Грузии двузначный рост за последние два года, ВВП увеличился на 47% по сравнению с 2019 годом, ВВП на душу населения увеличился с 4 696 тысяч долларов до 6 600 тысяч долларов, т. е. на 40%, налоговые поступления увеличились с 11,4 млрд лари до 16,8 млрд лари, или на 47%, дефицит бюджета сокращен до 3%, безработица снижена до 15,6% только по данным третьего квартала этого года."Тот эффект, который должна была дать эстонская модель, на самом деле мы имеем в результате нашей экономики", - пояснил он.Насколько банки Грузии готовы к стрессу – исследование Нацбанка >>Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на прибыль составляет 15%. Эстонская модель налога на прибыль заработала в Грузии в 2017 году. В случае реинвестирования по этой модели бизнес освобождается от налога на прибыль. Однако это не касалось банков, в случае которых указанная модель предполагалась к внедрению с 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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