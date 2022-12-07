https://sputnik-georgia.ru/20221207/mezhdunarodnyy-festival-novogodnie-muzykalnye-vstrechi-prokhodit-v-tbilisi-272800985.html

Международный фестиваль "Новогодние музыкальные встречи" проходит в Тбилиси

Международный фестиваль "Новогодние музыкальные встречи" проходит в Тбилиси

На сцене фестиваля по традиции выступят грузинские и иностранные музыканты и исполнители 07.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Юбилейный, 25-й по счету, международный фестиваль "Новогодние музыкальные встречи" стартовал в Тбилиси 7 декабря и завершится 25 декабря, говорится в сообщении организаторов.На концерте в честь 75-летия грузинской пианистки Мананы Доиджашвили выступят музыканты Ирма Гигани, Саломе Джикия, Давид Аладашвили, Государственный симфонический оркестр Грузии имени Евгения Микеладзе, а также дирижер - Сосо Джугашвили.Также в рамках фестиваля выступят такие артисты, как австрийская пианистка Елизавета Леонская, меццо-сопрано Наталья Кутателадзе, баритон из Словакии Далибор Йенис и другие.Международный фестиваль "Новогодние музыкальные встречи" был основан в Грузии в 1997 году по инициативе Народной артистки Грузии, ректора Тбилисской государственной консерватории им. Вано Сараджишвили, пианистки Мананы Доиджашвили. Из года в год фестиваль предлагает слушателям: фортепианные, вокальные, симфонические, оркестровые, камерно-инструментальные, органные, народные и джазовые вечера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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