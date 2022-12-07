https://sputnik-georgia.ru/20221207/narodnyy-zaschitnik-gruzii-rekomenduet-sudu-otsrochit-nakazanie-saakashvili-272792619.html

Народный защитник Грузии рекомендует суду отсрочить наказание Саакашвили

Народный защитник Грузии рекомендует суду отсрочить наказание Саакашвили

Как заявила Ломджария, состояние здоровья Саакашвили удовлетворяет условиям отсрочки наказания 07.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-07T13:18+0400

2022-12-07T13:18+0400

2022-12-07T13:34+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария намерена обратиться в Тбилисский городской суд по поводу отсрочки отбывания наказания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили. Заседание по этому вопросу назначено на 9 декабря. Как заявила Ломджария, состояние здоровья Саакашвили удовлетворяет условиям отсрочки наказания и ее рекомендацией будет, чтобы суд учел данное обстоятельство и решил этот вопрос вовремя.По ее словам, она обратится в суд до истечения срока своих полномочий на должности Народного защитника, то есть до 8 декабря.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Саакашвили должен полноценно питаться – директор клиники "Вивамеди" >>Накануне было обнародовано заключение группы врачей, созданной Народным защитником, в котором говорится, что состояние здоровья Саакашвили в последнее время ухудшается и на данный момент оценивается как тяжелое. Как отмечено в заключении, нынешнее лечение не дает результата.По мнению экспертов, в Грузию пациент прошел все доступные как лабораторные, так и инструментальные исследования, и лечение в нескольких многопрофильных клиниках. Несмотря на это, состояние пациента быстро ухудшается.Эксперты считают, что для предотвращения ожидаемого необратимого ухудшения здоровья необходимо принять "своевременные и кардинальные меры".Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Глава Минюста Грузии: оппозиция манипулирует данными о здоровье Саакашвили >>Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, михаил саакашвили, нино ломджария, валерий гелашвили, тбилиси, украина, тбилисский городской суд