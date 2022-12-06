https://sputnik-georgia.ru/20221206/saakashvili-dolzhen-polnotsenno-pitatsya--direktor-kliniki-vivamedi-272775131.html

Саакашвили должен полноценно питаться – директор клиники "Вивамеди"

Саакашвили должен полноценно питаться – директор клиники "Вивамеди"

Возможно, экс-президента придется кормить через зонд, в том случае, если он продолжит выборочное питание, завил директор клиники 06.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-06T21:44+0400

2022-12-06T21:44+0400

2022-12-06T22:24+0400

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михаил саакашвили

шалва хачапуридзе

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принимает пищу выборочно и тогда, когда сам того хочет, заявил медицинский директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе.Экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней.При этом Чхаидзе не исключает, что, возможно, экс-президента придется кормить через зонд в том случае, если он продолжит выборочное питание в желанные ему дни. Как отметил Чхаидзе, Саакашвили проводится необходимое лечение."Его состояние стабильное, жизненные параметры стабильные, соответственно лечение продолжается... Могу сказать, что эпизода падения не было, были лишь небольшие колебания давления", - рассказал Чхаидзе.Суд рассмотрит вопрос отсрочки наказания Саакашвили к концу недели >>Психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" 1 декабря обнародовал медицинское заключение о состоянии здоровья Саакашвили. Над документом из 194 страниц работали 10 грузинских и шесть иностранных специалистов.По словам главы центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, у экс-президента отмечаются симптомы и диагнозы, связанные с нейропсихической, гастроэнтерологической, а также опорно-двигательной системой. Кроме того, у экс-президента проблемы со зрением, анорексия, атрофия мышц, боли в суставах и костях.По словам Джишкариани, у Саакашвили царапины по всему телу, что может говорить о наличии инфекционных процессов или интоксикации.Состояние Саакашвили ухудшилось – адвокат>>Кроме того, ранее Джишкариани заявила, что токсикологическая экспертиза волос выявила тяжелые металлы в организме Саакашвили, которые могут стать причиной ухудшения состояния здоровья экс-президента. Сам Саакашвили назвал утверждения о его возможном отравлении спекуляцией.Вскоре после этого сотрудники Специальной следственной службы взяли образцы для химико-токсикологического исследования Саакашвили.Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе не исключил перевода своего подзащитного в другую клинику из-за ухудшения состояния здоровья. Глава Минюста Грузии: оппозиция манипулирует данными о здоровье Саакашвили >>Кроме того, защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили. Заседание по этому вопросу назначено на 9 декабря.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Адвокат Саакашвили требует от суда освобождения экс-президента >>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, тбилисский городской суд