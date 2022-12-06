https://sputnik-georgia.ru/20221206/saakashvili-dolzhen-polnotsenno-pitatsya--direktor-kliniki-vivamedi-272775131.html
Саакашвили должен полноценно питаться – директор клиники "Вивамеди"
Саакашвили должен полноценно питаться – директор клиники "Вивамеди"
Возможно, экс-президента придется кормить через зонд, в том случае, если он продолжит выборочное питание, завил директор клиники 06.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-06T21:44+0400
2022-12-06T21:44+0400
2022-12-06T22:24+0400
грузия
новости
политика
михаил саакашвили
шалва хачапуридзе
тбилисский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/08/262696055_0:511:2731:2047_1920x0_80_0_0_3ba15042d6f70f5af0ab5264059bb82e.jpg
ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принимает пищу выборочно и тогда, когда сам того хочет, заявил медицинский директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе.Экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней.При этом Чхаидзе не исключает, что, возможно, экс-президента придется кормить через зонд в том случае, если он продолжит выборочное питание в желанные ему дни. Как отметил Чхаидзе, Саакашвили проводится необходимое лечение."Его состояние стабильное, жизненные параметры стабильные, соответственно лечение продолжается... Могу сказать, что эпизода падения не было, были лишь небольшие колебания давления", - рассказал Чхаидзе.Суд рассмотрит вопрос отсрочки наказания Саакашвили к концу недели >>Психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" 1 декабря обнародовал медицинское заключение о состоянии здоровья Саакашвили. Над документом из 194 страниц работали 10 грузинских и шесть иностранных специалистов.По словам главы центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, у экс-президента отмечаются симптомы и диагнозы, связанные с нейропсихической, гастроэнтерологической, а также опорно-двигательной системой. Кроме того, у экс-президента проблемы со зрением, анорексия, атрофия мышц, боли в суставах и костях.По словам Джишкариани, у Саакашвили царапины по всему телу, что может говорить о наличии инфекционных процессов или интоксикации.Состояние Саакашвили ухудшилось – адвокат>>Кроме того, ранее Джишкариани заявила, что токсикологическая экспертиза волос выявила тяжелые металлы в организме Саакашвили, которые могут стать причиной ухудшения состояния здоровья экс-президента. Сам Саакашвили назвал утверждения о его возможном отравлении спекуляцией.Вскоре после этого сотрудники Специальной следственной службы взяли образцы для химико-токсикологического исследования Саакашвили.Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе не исключил перевода своего подзащитного в другую клинику из-за ухудшения состояния здоровья. Глава Минюста Грузии: оппозиция манипулирует данными о здоровье Саакашвили >>Кроме того, защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили. Заседание по этому вопросу назначено на 9 декабря.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Адвокат Саакашвили требует от суда освобождения экс-президента >>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/08/262696055_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_be1aa09b42fcf11b9f025c131b55343c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, тбилисский городской суд
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, тбилисский городской суд
Саакашвили должен полноценно питаться – директор клиники "Вивамеди"
21:44 06.12.2022 (обновлено: 22:24 06.12.2022)
Возможно, экс-президента придется кормить через зонд, в том случае, если он продолжит выборочное питание, завил директор клиники
ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принимает пищу выборочно и тогда, когда сам того хочет, заявил медицинский директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе.
Экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней.
"Лечение является сложным процессом, и многое зависит от пациента. Поэтому он должен питаться полноценно. Пациент принимает ту пищу, которую он хочет, и то в те дни, когда он хочет. Не ежедневно. Это не значит, что он не может есть, скорее всего – он не ест", - заявил Чхаидзе журналистам.
При этом Чхаидзе не исключает, что, возможно, экс-президента придется кормить через зонд в том случае, если он продолжит выборочное питание в желанные ему дни. Как отметил Чхаидзе, Саакашвили проводится необходимое лечение.
"Его состояние стабильное, жизненные параметры стабильные, соответственно лечение продолжается... Могу сказать, что эпизода падения не было, были лишь небольшие колебания давления", - рассказал Чхаидзе.
Психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" 1 декабря обнародовал медицинское заключение о состоянии здоровья Саакашвили. Над документом из 194 страниц работали 10 грузинских и шесть иностранных специалистов.
По словам главы центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, у экс-президента отмечаются симптомы и диагнозы, связанные с нейропсихической, гастроэнтерологической, а также опорно-двигательной системой. Кроме того, у экс-президента проблемы со зрением, анорексия, атрофия мышц, боли в суставах и костях.
По словам Джишкариани, у Саакашвили царапины по всему телу, что может говорить о наличии инфекционных процессов или интоксикации.
Кроме того, ранее Джишкариани заявила, что токсикологическая экспертиза волос выявила тяжелые металлы в организме Саакашвили, которые могут стать причиной ухудшения состояния здоровья экс-президента. Сам Саакашвили назвал утверждения о его возможном отравлении спекуляцией.
Вскоре после этого сотрудники Специальной следственной службы взяли образцы для химико-токсикологического исследования Саакашвили.
Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе не исключил перевода своего подзащитного в другую клинику из-за ухудшения состояния здоровья.
Кроме того, защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили. Заседание по этому вопросу назначено на 9 декабря.
По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.